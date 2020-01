Foto: Reuters

Tako kitajski znanstveniki kot Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) so potrdili izsledke preliminarne raziskave, da je vzrok pljučnice nova vrsta koronavirusa. "Potrebne so tudi nadaljnje preiskave za določitev vira, načinov prenosa, obsega okužbe in izvedenih protiukrepov," je dejal Gauden Galea, predstavnik WHO-ja na Kitajskem.

Izbruh nove pljučnice je sprožil alarm tudi v Tajvanu, Honkongu, Južni Koreji, na Tajskem in Filipinih, kjer so pristojne oblasti napovedale, da bodo vzpostavili območja karantene, kjer bodo pregledovali potnike iz Kitajske.

Vročina, težko dihanje

Prvi primer pljučnega obolenja so potrdili 31. decembra v Vuhanu, mestu v osrednji Kitajski, ki ima več kot 11 milijonov prebivalcev. Večina obolelih je skupaj delala na tržnici z morskimi sadeži v Vuhanu. Imeli so klinične simptome vročine, oteženega dihanja in poškodbe pljuč. Do zdaj je za to novo pljučnico zbolelo 59 ljudi.

Sprva je pljučnica sprožila preplah zaradi možnosti ponovnega izbruha akutnega respiratornega sindroma, sarsa, a je Kitajska to možnost izključila. V celinski Kitajski je leta 2003 zaradi sarsa umrlo 349 ljudi, v Hongkongu pa 299.