Novozelandske oblasti se bojijo, da bo število žrtev še naraslo. Foto: Reuters

"Vsi se strinjamo, da je najdba trupel preminulih z otoka absolutna nuja," je novinarjev dejala vodja nacionalne civilne zaščite Sarah Stuart-Black. Ob tem pa je pojasnila, da je še bolj nujno zaščititi življenja in da se zato še ne morejo vrniti na otok

Uradno število žrtev izbruha ognjenika je še vedno šest, toda osem ljudi še pogrešajo. Upanja, da bi na otoku našli morebitne preživele, skorajda ni več, je dejala novozelandska premierka Jacinde Ardern, njene besede pa je potrdila tudi policija. Kot poroča BBC, je še 25 ljudi v kritičnem stanju. Zaradi strahu pred morebitnim novim izbruhom ognjenika se reševalne ekipe tudi dan po izbruhu še niso podale na otok. Novozelandske oblasti so sicer upale, da bodo lahko v sredo začele iskalno akcijo, a jim razmere tega ne dopuščajo.

Ob izbruhu na otoku in v njegovi bližini 47 ljudi

Geološki nadzorni center GeoNet je posvaril, da se je stopanja vulkanskega tresenja od jutra povečala in da je zdaj izbruh še bolj verjeten kot v torek. "Razmere ostajajo zelo negotove glede prihodnje aktivnosti. Še vedno je verjeten izbruh v prihodnjih 24 urah," so sporočili iz nadzornega centra. Ob tem poročajo tudi o strupenih plinih na otoku.

Premierka je dan po izbruhu sporočila, da je pilot izvidniškega helikopterja tako po zraku kot tudi po kopnem preiskal območje Belega otoka, na katerem na žalost "ni znakov življenja". Foto: Reuters

Kot je ob tem sporočila policija, ni druge možnosti, kot da počakajo, vendar so reševalne ekipe ves čas v stalni pripravljenosti, da čim prej odidejo na otok. Beli otok je od obalnega območja, kjer so v Tihem oceanu zaznali potres, oddaljen približno 50 kilometrov.

Ob izbruhu je bilo po zadnjih podatkih policije na Belem otoku ali v njegovi neposredni bližini 47 ljudi. 31 ljudi je bilo poškodovanih, večina je dobila opekline. Po navedbah Ardernove so med smrtnimi žrtvami in ranjenimi državljani Nove Zelandije, Avstralije, ZDA, Kitajske, Malezije in Nemčije. Večina med njimi jih je bila na ladji za križarjenje Ovation of the Seas.

Na krovu ladje tudi slovenski zdravnik

Na krovu te ladje je bil tudi Geoff Hopkins, ki je za časopis New Zealand Herald opisal dogajanje ob izbruhu. Po njegovih navedbah so imeli številni, ki jim je sam nudil prvo pomoč, "grozljive opekline". Dejal je tudi, da je nekdo, ko se je z otoka vrnil čoln, zaklical: "Ali je tukaj kakšen zdravnik? In bila sta dva, eden iz Anglije in drugi iz Slovenije."

Že pred izbruhom so znanstveniki posvarili pred povečano aktivnostjo vulkana na Belem otoku, ki je sicer v zasebni lasti. Zato so se pojavili nekateri pomisleki, zakaj niso začasno ukinili turističnih obiskov. Otok vsako leto z ladjami obišče približno 10.000 ljudi.