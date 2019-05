V Baločistanu deluje več oboroženih skupin. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. Foto: EPA

V hotel v mestu Gvadar, priljubljenem med tujimi turisti in poslovneži, so vdrli najmanj trije oboroženi moški. Streljanje naj bi še potekalo, poroča BBC. "Varnostne sile so zaprle območje. Gostje so bili odpeljani na varno. Teroriste so obkolile varnostne sile. Operacija čiščenja poteka," je dejal neimenovani predstavnik pakistanske vojske.

Ni jasno, koliko ljudi je bilo v stavbi v času napada, a večina gostov naj bi bila evakuirana.

Baločistan je najrevnejša in najmanj razvita pakistanska pokrajina, v njej pa delujejo različne oborožene skupine, vključno s separatisti, ki nasprotujejo kitajskim vlaganjem.

Gvadar je namreč pomembna točka večmilijardnega kitajskega projekta, s katerim naj bi povezali kitajsko provinco Šindžjang s pakistanskim mestom ob Arabskem morju. V okvir tega projekta sodijo med drugim 392 kilometrov dolga avtocesta iz Pešavarja do Karačija, ki naj bi jo dokončali letos, ter novo letališče in bolnišnica v gvadarskem pristanišču.

Nasprotniki projekta opozarjajo, da bodo imeli lokalni prebivalci od njega le malo koristi.

Med oboroženimi skupinami so tudi separatistična Osvobodilna vojska Baločistana in sunitska skrajna skupina Laškar e Džangvi.