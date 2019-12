Gasilci so takole pomagali eni od koal, ki so jo rešili pred ognjem. Foto: Reuters

Ognjeni zublji so uničili naravno okolje koal, na severni obali je zgorela približno tretjina naravnega okolja koal, uničenje pa je najverjetneje tako obsežno, da verjetno nikoli ne bodo našli njihovih trupel, je v okviru preiskave o populaciji koal in njihovem življenjskem okolju v parlamentu Novega Južnega Walesa povedal ekolog Dailan Pugh. Zgornji dom regionalnega parlamenta se je v ponedeljek sestal na izredni seji, kjer so razpravljali o številu koal in njihovem življenjskem okolju. Koale se ne morejo tako hitro premikati, da bi ušle hitremu širjenju plamenov, je po poročanju Guardiana dejal ekolog Mark Graham. "Ogenj je tako vroč in tako hitro se širi, da je opaziti občutno večjo umrljivost živali na drevesih, a zdaj je območje požarov tako veliko, da najverjetneje trupel živali ne bomo našli."

Strokovnjaki so opozorili, da se je zaradi požarov povečala nevarnost izumrtja koal. Direktorica klinike za koale Cheyne Flanagan je povedala, da so požari uničili tretjino življenjskega prostora koal na severni obali Novega Južnega Walesa. "Menim, da je naša prvotna ocena o 350 koalah zelo zelo previdna. V preteklih letih smo imeli številne požare, vendar ne takšnih.

To je armagedon, prav zares," je dodala.

V zveznih državah Novi Južni Wales in Queensland še vedno divja več kot 140 požarov.

Za koale zbrana že skoraj dva milijona dolarjev

Avstralski mediji poročajo, da je veterinarska bolnišnica v Novem Južnem Walesu pred tedni sprožila akcijo zbiranja denarja na GoFundMe za namestitev okrepčilnih točk za koale. Cilj je bil zbrati 17.000 dolarjev. Odziv javnosti je bil izjemen in je presegel vsa pričakovanja, zbrana sta že skoraj dva milijona dolarjev.