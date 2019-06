Večina primerov nasiljanad ženskami v Pakistanu ostane neprijavljena. Foto: AP

Kot je sporočil vrhovni sodnik Asif Saeed Khosa, bodo ta posebna sodišča omogočala žrtvam, da spregovorijo brez strahu pred povračilnimi ukrepi.

V tej konservativni muslimanski državi je družinsko nasilje smatrano za tabu temo, o kateri se ne govori, vsako leto pa je na tisoče primerov nasilja proti ženskam, od posilstev in drugih spolnih napadov do napadov s kislino, ugrabitev in t. i. umorov iz časti.

Kar vsaka tretja Pakistanka naj bi bila žrtev takšnega ali drugačnega nasilja.

"Po celem Pakistanu bomo imeli 1.016 sodišč, ki se bodo ukvarjali z nasiljem na podlagi spola, najmanj eno tovrstno sodišče v vsakem okrožju," je dejal Khosa v nagovoru kolegom sodnikom. "Ozračje teh sodišč bo drugačno od ostalih sodišč, v tem pogledu, da bodo tu lahko tožnice iskreno spregovorile brez strahu."

Večina primerov neprijavljena

Nova sodišča bodo delovala v že obstoječih sodnih poslopjih, a bodo zaslišanja za družinsko nasilje potekala ločeno od ostalih primerov. Pilotno tovrstno sodišče so odprli leta 2017 v Punjabu.

Pakistanski odbor za človekove pravice, neodvisno opazovalno telo, je v svojem poročilu za leto 2018 poročal o najmanj 845 primerih spolnega nasilja proti ženskam.

Odbor ob tem opozarja, da se nasilje nad ženskami v veliki večini sploh prijavlja ne, še posebej na ruralnih območjih, kjer revščina in stigmatizacija žrtvam preprečujeta, da bi spregovorile.

Pakistan je bil v Reutersovi raziskavi lani uvrščen na šesto mesto najnevarnejših držav za ženske.