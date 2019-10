Prizadeta območja je obiskal premier Šinzo Abe. Foto: EPA

Abe je obiskal zatočišča v prefekturi Fukušima in se tam pogovarjal s prebivalci. Guvernerju Fukušime je obljubil, da bo vlada storila vse, kar je mogoče, za obnovo in podporo žrtvam tajfuna. Že v sredo je Tokio sprejel odločitev, da za odpravo posledic Hagibisa nameni 710 milijonov jenov oz. šest milijonov evrov.

Prav tako bodo zaradi tajfuna preložili veliko parado, ki je bila kot del praznovanj ob ustoličenju novega cesarja Naruhita predvidena za 22. oktober. Namesto tega bodo na ta datum zdaj potekali le prav tako že vnaprej načrtovani verski obredi in cesarski banket. Cesar Naruhito je očeta Akihita na prestolu uradno nasledil maja, a niz slovesnosti ob ustoličenju je predvidenih za oktober in sledeče mesece.

77 žrtev tajfuna

Hagibis je bil najhujši tajfun na Japonskem v desetletjih. Opustošil je osrednji, vzhodni in severovzhodni del države in po zadnjih podatkih terjal 77 smrtnih žrtev, devet ljudi pa še pogrešajo, navaja NHK. Tajfun je povzročil hude poplave in zemeljske plazove. Poplavilo je najmanj 33.000 hiš, 1700 jih je močno poškodovanih.

Japonska meteorološka agencija za konec tedna za območja, ki jih je prizadel Hagibis, napoveduje novo močno deževje. Zato so oblasti posvarile pred novimi poplavami in zemeljskimi plazovi.