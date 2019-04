Foto: Reuters

Indijska podružnica Pepsija je vložila tožbe zaradi "kršitve patenta" ta mesec. V petek je odvetnik za Pepsi na sodišču ponudil, da primer opusti, če se omenjeni kmetje pridružijo na tisoče drugim, ki že sodelujejo v pooblaščenem programu pridelave.

"O tem smo se danes pogovarjali na sodišču," je za CNN potrdil predstavnik Pepsija. "Rekli smo jim, zakaj se ne pridružijo našemu programu, mi pa jih bomo oskrbeli s semeni ... Ali se nam pridružite ali pa gojite drugo sorto krompirja. Pod tem pogojem smo pripravljeni opustiti tožbo."

Foto: Reuters

Odvetnik kmetov je zaprosil za dodatni čas, da njegove stranke razmislijo o ponudbi.

Kmečki sindikati in aktivisti zaradi primera bijejo ostro bitko proti Pepsiju, zadnjo v dolgi vrsti med lokalnimi malimi podjetji in velikimi svetovnimi igralci v Indiji.

Mali prodajalci protestirajo proti podjetjem, kot sta Walmart in Amazon, češ da ameriška velikana nepošteno uničujeta njihov posel. Pri tem jim je celo uspelo, da je vlada sprejela določene omejitve.

H kmetom poslali detektive

PepsiCo, ki ima v lasti znamke, kot so Pepsi, Lays, Gatorade in Quaker Oats, terja od vsakega kmeta odškodnino 10 milijonov rupij (128.000 dolarjev). Farme, na katerih delajo, so vse skupaj velike samo nekaj hektarov.

"Podjetje je bilo prisiljeno poseči po pravnih prijemih, da bi obvarovalo širše interese na tisoče kmetov, ki sodelujejo v Pepsijevem skupinskem programu pridelave krompirja," je dejal predstavnik PepsiCoja.

Foto: Reuters

Ob tem je še dodal, da podjetje ne bo zahtevalo odškodnin, če kmetje privolijo v ponujeni dogovor.

Kmečke zveze in aktivisti v Indiji so pozvali indijsko vlado, da posreduje in ukrepa proti Pepsiju. V pismu vladi so zapisali, da pravico kmetov, da pridelujejo in prodajajo registrirane pridelke, ščiti indijska zakonodaja.

"Menimo, da se ustrahovanje in sodno nadlegovanje kmetov dogajata, ker se kmetje ne zavedajo v polni meri svojih pravic," so zapisali.

V pismu je še navedeno, da je Pepsi h kmetom poslal zasebne detektive, ki so se izdajali za morebitne kupce, pri tem pa so na skrivaj posneli video in vzeli vzorce krompirja.

Dejanja podjetja so "v nasprotju s prehransko" in "državno suverenostjo", je dejal Kapil Shah iz Jatana, ene izmed zastopniških skupin, ki pravno pomaga kmetom.

Sporni krompir FC5

Za kateri krompir točno gre? Pepsi trdi, da kmetje pridelujejo krompir FC5, ki je v lasti Pepsija, saj je zasnovan z manjšo vsebnostjo vode od drugih sort.

Kmetje trdijo, da v preteklosti težav s tem krompirjem niso imeli. "Krompir že dolgo pridelujemo, pa nismo imeli nikdar nobenih težav, saj večinoma uporabljamo semena, prihranjena od prejšnje žetve, ki jih nato uporabimo za setev prihodnje leto," je za Reuters povedal Bipin Patel, eden izmed tožencev.

Niso pa kmetje pojasnili, kdaj in kako so začeli pridelovati to posebno sorto.