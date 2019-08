Foto: AP

Videoposnetki, objavljeni na kitajskem družabnem omrežju Weibo prikazujejo bazen, poln ljudi v napihljivih plavalnih obročih, kako lahko le nemočno in z grozo pričakajo ogromen val, ki jih preplavi.

Do nesreče je prišlo v vodnem parku Yulong Shuiyun v mestu Longjing nedaleč od severnokorejske meje.

Lokalne oblasti so skupaj z agencijami in turistično zvezo že sprožile skupno preiskavo incidenta, poroča CNN.

Preliminarne ugotovitve nakazujejo, da je bil vzrok okvara v distribucijskem transformatorju v nadzorni sobi. Oblasti so ob tem zanikale spletne navedbe, da je za pripetljaj kriv "pijani moški".

"Svetniki mestnega sveta Longjinga in mestne oblasti smo izjemno zaskrbljeni zaradi tega incidenta," so sporočili v izjavi. "Vsi povezani oddelki Longjinga so družbi izdali ukaz, da začano ustavi delovanje cunami bazena."

Po navedbah spletne strani gre za največji vodni park svoje vrste v provinci Jilin, med drugim pa se ponaša z umetno reko za rafting, panoramskim kolesom in wellness bazeni.