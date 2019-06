Med nasilnim vojaškim zatrtjem protestov na Trgu nebeškega miru je bilo ubitih okoli 2.600 protestnikov. Foto: AP

Nato so na ukaz osrednje vlade 21. aprila z vseh večjih kitajskih spletnih strani odstranili vso njegovo glasbo, navaja AP.

Li je znan po otožnih baladah o družbenih tegobah, v nasprotju z večino glasbenikov na Kitajskem pa si je upal načeti tudi tabu protestov na Trgu nebeškega miru, ki so se 4. junija 1989 končali s prelivanjem krvi. "Zdaj je ta trg moj grob. Vse so samo sanje," je pel.

Li Dži se je v zadnjih letih vzdržal političnih komentarjev. Foto: AP

Kitajska vladajoča komunistična stranka je pred jutrišnjo 30. obletnico pokola na Trgu nebeškega miru potisnila ljudi, kot so Li, čisto na obrobje. Ocenjujejo, da je med vojaškim zatrtjem prodemokratičnih protestov v noči na 4. junij umrlo okoli 2.600 protestnikov.

Prizadevanja vlade, da bi izbrisala vsako omembo gibanja, so konstantna že 30 let, še okrepijo pa se pred vsako okroglo obletnico tragičnih dogodkov.

Peking letos še posebej živčen

Letos so oblasti še posebej živčne zaradi trgovinske vojne z ZDA. "Pod predsednikom Ši Džinpingom bodo obrnili vsak kamen (za disidenti)," je za AP povedal Jean-Pierre Cabestan, profesor politologije na hongkonški baptistični univerzi.

Oblasti so se še posebej namerile odstraniti vsako tveganje, da bi kateri izmed posameznikov spregovoril na to temo, ne glede na to, kako neznatna je njihova platforma. Bilibili, kitajska stran za predvajanje videovsebin, je prejšnji teden napovedala, da bodo zaradi "nadgradnje sistema" do 6. junija onemogočeni priljubljeni komentarji v živo.

Pred 30-letnico protestov je z oči javnosti izginilo tudi več aktivistov in umetnikov. Foto: AP

Aktivistična skupina Kitajski branilci človekovih pravic (CHRD) je sporočila, da so oblasti v povezavi z obletnico 13 ljudi bodisi pridržale bodisi odpeljali z njihovih domov.

Med njimi je več umetnikov, ki so se nedavno podali na "razstavno turnejo o narodni zavesti", in filmski ustvarjalec, ki so ga pridržali po tvitu fotografij steklenice z alkoholom, oblikovane posebej za 4. junij. Sodišče je aprila obsodilo štiri ljudi zaradi oblikovanja steklenice.

Cenzurirajo tuji tuje družbe

Na pritiske niso imuna niti tuja podjetja. Apple Music je s svoje kitajske strani umaknil pesem hongkonškega pevca Jackieja Cheunga, ki poje o zatrtju protestov na Trgu nebeškega miru. Hongkonški duo Tat Ming Pair, ki je ta mesec izdal pesem "Spominjati se je zločin", pa so v celoti umaknili z aplikacije.

Tudi Wikipedia na Kitajskem ni več dostopna. Različica v kitajskem jeziku je sicer blokirana že od leta 2015, a so uporabniki lahko dostopali do različic v večini drugih jezikov.

Kitajske oblasti ne dopuščajo prav nobene omembe protestov. Foto: AP

Kitajske oblasti redno uporabljajo izraz "neprimerno vedenje" za opisovanje političnih transgresij. Kot je za AP povedal anonimni vir iz kitajske glasbene industrije, znotraj industrije "bolj ali manj obstaja konsenz", da je Lijevo izginotje iz oči javnosti povezano s kočljivo obletnico.

"Posnel je vrsto pesmi, ki so bile opredeljene kot politično tvegane, omenjal je 4. junij 1989, zato ga ni na spregled," je še povedal vir.

Kje je 40-letni Li, ni znano, njegova založba pa ne odgovarja na prošnje za pogovor. Lijeve pesmi, v katerih omenja Trg nebeškega miru, so sicer zgodnejša dela. V zadnjih letih se je pevec izogibal javnim političnim izjavam in se je bolj osredotočal na svoje koncerte, ki jih je zlahka razprodajal.

Po letih dela kot samostojni izvajalec je lani podpisal pogodbo s Taihe Music Group, večjo kitajsko založbo.