Japonska je pripravljena na obnovitev komercialnega kitolova. Foto: Reuters

Mednarodna komisija za kitolov (IWC) je komercialni kitolov prepovedala leta 1986, potem ko so nekatere vrste zaradi čezmernega kitolova prignali že na rob izumrtja. Japonska se je po mednarodnem pritisku temu moratoriju pridružila leta 1988. Članica IWC-ja je bila od leta 1951, oblasti pa lov na kite zagovarjajo, češ da je uživanje kitovega mesa del njihove kulture. Odločitev, da zapusti IWC, je posledica zavrnitve predloga za obnovitev komercialnega lova na vrste, katerih populacije so se že močno okrepile. Mednarodna skupnost je do japonske odločitve kritična. Okoljevarstvene skupine so pozvale voditelje G20, da naj na vrhu, ki poteka v Osaki, javno obsodijo komercialni kitolov, poroča Guardian.

Japonska vlada bo lovske kvote razkrila šele po koncu vrha G20, lovila pa bo le v obalnem morju. Predsednica organizacije Humane Society International Kitty Block je dejala, da se je Japonska s tem, ko je zapustila IWC in se odločila za obnovitev komercialnega kitolova, zoperstavila mednarodnemu pravu. Odločitev je označila za odvratno in nazadujočo ter dodala, da je Japonska s tem ogrozila svoj mednarodni ugled: "IWC ohranja prepoved komercialnega kitolova zaradi zelo dobrih razlogov. Svetovni voditelji si na Japonskem ne bi smeli zatiskati oči pred krutim napadom, ki se načrtuje na kite v severnem Tihem oceanu."

Zdaj ne bodo več lovili na Antarktiki

Na drugi strani nekateri poudarjajo, da bodo zdajšnje ekspedicije precej manjše od prejšnjih raziskovalnih. S tem naj bi rešile na stotine kitov, ki jih je Japonska pred tem ujela v bolj oddaljenih vodah. Lahko bi bile tudi cenejše, saj flota ne bo več potovala na Antarktiko. Namreč Japonska je uporabila klavzulo v moratoriju IWC-ja za lov določenega števila kitov na Antarktiki za namene znanstvenih raziskav.

V Ajukavi, mestu na obali Tihega oceana, lokalni uradniki in ribiči verjamejo, da bo obnovitev komercialnega kitolova pomagala oživiti gospodarstvo in turizem. "Ljudje tukaj že dolgo lovijo kite, zato se nam zdi povsem naravno, da Japonska zapusti IWC in ponovno uvede komercialni lov," je dejal ribič Masaki Sato. Ajukava je bila pred osmimi leti močno poškodovana v cunamiju. Umrlo je skoraj 19.000 ljudi. "Ajukava je zelo oddaljena, cestni dostop je slab in ni prostora za industrijo, zato je kitolov najboljši način, da mesto izkoristi naravne vire. Želimo, da pridejo turisti in jedo kitovo meso ter nam tako resnično pomagajo okrevati od te nesreče," je povedal lokalni uradnik Šinecu Oikava.