Emmanuel Macron in Ši Džinping sta bila navzoča tudi ob podpisu vrste sporazumov o sodelovanju na področju jedrske energije, aeronavtike, transporta, turizma, športa in financ. Po kitajskih virih naj bi šlo za dogovore v vrednosti 13,6 milijarde evrov. Foto: Reuters

V skupni pisni izjavi, "pekinškem pozivu k ohranitvi biotske raznovrstnosti in podnebnih spremembah", sta poudarila tudi odločenost za izboljšanje mednarodnega sodelovanja v boju proti podnebnim spremembam za zagotovitev "popolne in učinkovite uresničitve pariškega sporazuma".



Macron obžaluje izbiro "nekaterih držav"

Ob robu tridnevnega obiska Macrona sta Evropska komisija in Peking sklenila dogovor o zaščiti pred ponarejanjem 200 evropskih in kitajskih kmetijskih proizvodov z geografskim poreklom, kot so na primer šampanjec, sir feta ali riž Panjin. Kitajska je druga največja uvoznica kmetijskih prehrambenih proizvodov iz EU. V 12 mesecih do letošnjega avgusta je uvozila za 14 milijard ameriških dolarjev teh proizvodov.

Zato se bosta še naprej zavzemala za spoštovanje multilaterizma in dala politični zagon mednarodnemu sodelovanju, sta dodala na srečanju v kitajski prestolnici. V izjavi, ki sta jo objavila po pogovorih, sta opozorila, da izguba biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe ogrožajo globalen mir in stabilnost ter potrdila zavezanost Francije in Kitajske, da bosta skupaj naslovili podnebne spremembe.



Macron je na skupni novinarski konferenci po pogovorih s Šijem dejal, da obžaluje izbiro "nekaterih držav" za izstop iz sporazuma, ki pa jo ima za obrobno. Medtem ko Evropska unija, Kitajska in Rusija podpirajo sporazum, "izolirana izbira enega ali drugega ni dovolj za spremembo smeri sveta. Vodi samo v marginalizacijo," je povedal Macron, ki ZDA ni posebno imenoval.



Peking in Pariz nasprotujeta protekcionizmu

V torek sta Ši Džinping in njegova soproga Peng Lijuan gostila Macrona in njegovo ženo Brigitte na večerji, v sredo pa so potekali pogovori med predsednikoma. Macron se je sestal tudi s kitajskem premierjem Li Kečjangom. Foto: Reuters

Ši je pozval mednarodno skupnost k skupni zaščiti "domovine planeta Zemlja" ter izpostavil, da "nasprotujejo poskusom, da bi nacionalne interese postavili nad skupne interese človeštva". Prizadevanja Kitajske proti podnebnim spremembam so sicer osrednjega pomena, saj proizvede največ toplogrednih plinov na svetu.



Kritičen je bil do ZDA, ki so lani začele trgovinsko vojno s Pekingom. "Kitajska in Francija nasprotujta protekcionizmu in zakonu džungle", je dejal in poudaril: "Zavzemamo se za odprtost, vključevanje in sodelovanje v medsebojno korist." Predsednika sta obljubila tudi, da bosta ohranila svobodno trgovino in okrepila kitajsko-evropsko partnerstvo. Macron je povedal, da sta govorila o vzpostavitvi "strateškega kitajsko-evropskega partnerstva", ki bi obsegalo trgovino, znanost, kulturo in zaščito okolja.