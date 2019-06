Foto: Reuters

"Številni smo jokali, smo majhna in na rob odrinjena skupnost," je dejal Taši Tsheten iz organizacije Mavrica Butana, ki zastopa butanske lezbijke, geje ter biseksualne in transspolne osebe.

Poudaril je, da so imeli veliko upanja za dekriminalizacijo pod zdajšnjo vlado, saj je več ministrov nekdanjih socialnih delavcev, ki so imeli stik s skupnostjo, poroča The Daily Star.

Določil o nezakonitosti homoseksualnosti v kazenskem zakoniku iz leta 2004 sicer niso nikoli uporabljali v praksi, a je finančni minister Namgaj Tshering, ki je predlagal razveljavitev 213. in 214. člena, dejal, da sta ta postala madež na ugledu države.

Poudaril je, da sta člena postala odvečna, ko je država s 750.000 prebivalci leta 2008 postala ustavna monarhija. "V naši družbi je visoka sprejemljivost skupnosti LGBT," je poudaril minister, ki je prepričan, da bo razveljavitev omenjenih členov v ponedeljek podprl še zgornji dom parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Butanska družba po besedah Tašija Tshetena sicer v splošnem sprejemajo transspolne osebe, vendar so ti deležni diskriminacije predvsem v šolah na podeželju, zaradi česar številni med njimi šolanje predčasno končajo.

Homoseksualnost prepovedana še v 69 državah

Na svetu je ostalo še 69 držav, kjer je homoseksualnost prepovedana. Letos je poleg Butana homoseksualnost dekriminalizirala tudi Angola.