Ime tajfuna Hagibis v filipinskem jeziku tagalog pomeni hitrost, zadel pa je glavni japonski otok Honšu. Foto: EPA

Število žrtev tajfuna Hagibis se je medtem povzpelo na 66, 15 ljudi še pogrešajo, več kot 210 je poškodovanih. Eden najmočnejših tajfunov na Japonskem v zadnjih desetletjih je povzročil obsežne poplave in sprožil številne zemeljske plazove. Medtem ko Japonci šele dojemajo prave razsežnosti ujme, se reševalna akcija in odpravljanje posledic nadaljujeta.

Japonski premier Šinzo Abe je zagotovil, da se reševalne operacije, v katerih sodeluje okoli 110.000 policistov, pripadnikov obalne straže, gasilcev in vojakov, nadaljujejo z nezmanjšano hitrostjo. "Na prizadetih območjih se reševanje in iskanje pogrešanih nadaljujeta nepretrgoma," je dejal v parlamentu. "Vlada bo še naprej skušala narediti vse, da na prizadetih območjih vzpostavi razmere za normalno življenje," je dodal Abe, ki je omenil dolgotrajne posledice tajfuna na gospodarstvo. Finančni minister Taro Aso je stroške sanacije po katastrofi ocenil na 500 milijard jenov (4,2 milijarde evrov).

Najbolj prizadeti prefekturi Mijagi in Fukušima

Več kot polovico od 66 žrtev so našteli v prefekturah Mijagi in Fukušima na severovzhodu države, ki si še nista poponoma opomogli po silovitem potresu, cunamiju in jedrski katastrofi leta 2011. Okoli 60 odstotkov od 5.500 ljudi, ki ostajajo v zavetiščih po tajfunu, je v teh dveh prefekturah. Reševalci se spopadajo s težkimi razmerami, saj so narasle vode odnesle brežine 47 rek, tajfun pa je sprožil 140 zemeljskih plazov v 19 prefekturah. Pretrgane so številne cestne povezave.

Hagibis je poplavil več kot 10.000 hiš, od tega jih je 900 močno poškodovanih. Po ujmi ostaja zaprtih 235 javnih šol, je sporočila vlada, ki navaja, da je brez elektrike še vedno okoli 34.000 gospodinjstev, brez vode pa 138.000. Tri dni po divjanju tajfuna so še vedno prekinjene nekatere železniške povezave, tudi hitri vlak med Naganom in Džoetsu-Mjokom.