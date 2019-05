Po podatkih oblasti v Tadžikistanu se je več kot tisoč državljanov pridružilo IS-ju. Foto: Reuters

Pravosodno ministrstvo je sporočilo, da so v zaporu Vahdat v bližini Dušanbeja upor začeli skrajneži IS-ja, ki so bili oboroženi z noži. Ubili so tri paznike in pet zapornikov ter kot talce zajeli več zapornikov, nato pa začeli streljati na tamkajšnjo ambulanto. Pazniki so v operaciji talce osvobodili in ubili 24 zapornikov iz vrst IS-ja, 25 pa so jih prijeli. V zaporu je zdaj mirno.

Med vodji upora je bil tudi 20-letni sin nekdanjega poveljnika posebnih enot v državi, ki je postal eden vodilnih članov IS-ja v Siriji. V zaporu Vahdat, kjer kazen prestajajo obsojeni zaradi verskega ekstremizma, je sicer zaprtih 1.500 ljudi.

Lani v uporu v drugem zaporu umrlo 26 ljudi

IS je začel tudi upor novembra lani v drugem zaporu v Tadžikistanu, v katerem je umrlo 26 ljudi. Ta upor se je zgodil nekaj mesecev po napadu, v katerem so bili ubiti štirje turisti iz ZDA, Švice in Nizozemske, ki so bili v Tadžikistanu na kolesarskem izletu.

Nekdanja sovjetska republika z 8,5 milijona prebivalcev meji na Afganistan, Kitajsko, Kirgizijo in Uzbekistan. Po podatkih oblasti se je v zadnjih letih več kot tisoč državljanov pridružilo IS-ju v Siriji in Iraku. Od osamosvojitve leta 1991 se je ta večinsko muslimanska država spoprijela že z več konflikti, med drugim s petletno državljansko vojno proti upornikom, med katerimi so bili tudi skrajni islamisti. Ti spopadi so v 90. letih prejšnjega stoletja zahtevali več deset tisoč življenj.