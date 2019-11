Zaradi požarne ogroženosti so v Novem Južnem Walesu za ta teden razglasili izredne razmere. V tej najbolj poseljeni avstralski zvezni državi je še vedno zaprtih več kot 150 osnovnih in srednjih šol. Foto: Reuters

Za zdaj je ogenj uničil več kot 1,1 milijona hektarjev površin. V torek so se vremenske razmere sicer nekoliko izboljšale, tako da so znižali stopnjo nevarnosti za več požarov, ki pa jih je še vedno okoli 140. Več kot 70 požarov še divja v zvezni državi Novi Južni Wales. Od tega jih 50 še vedno ni pod nadzorom, vendar pa nobeden več ne pomeni najvišje stopnje ogroženosti. V najbolj prizadetih delih zvezne države razmere umirja hladnejši južni veter, potem ko so v torek na območju ob visokih temperaturah divjali tudi močni vetrovi.

Za Sydney in bližnje območje so tako razglasili "katastrofalno požarno ogroženost" zaradi vročega in suhega vremena s temperaturami nad 30 stopinj Celzija in vetrovi s hitrostjo 80 kilometrov na uro. Po podatkih gasilcev je bilo v torek v požarih uničenih 50 domov, v tednu dni pa poškodovanih ali uničenih že več kot 300. V torek požari niso terjali življenj, je pa bilo ranjenih 21 ljudi, med njimi 13 gasilcev. Zvezna država Queensland na severovzhodu države ostaja v stanju visoke pripravljenosti. Zdaj so prebivalcem priljubljenega obmorskega počitniškega mesta Noosa odredili, da zaradi grozečih požarov v bližini takoj zapustijo mesto.

Letos se je sezona požarov v naravi v Avstraliji začela zgodaj, že oktobra. Od prejšnjega tedna, ko se je začel zadnji val gozdnih požarov, so umrli najmanj trije ljudje, več kot 120 jih je bilo poškodovanih.