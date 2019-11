V Avstraliji smrtonosni požari – enega naj bi podtaknil 16-letnik

Razmere na zahodu Avstralije katastrofalne

Sydney - MMC RTV SLO

Foto: Reuters

Avstralski gasilci se v zveznih državah Queendlands in Novi Južni Wales spopadajo s silovitimi uničujočimi požari, ki so pogoltnili že na stotine domov, umrli pa so najmanj štirje ljudje.