Foto: Reuters

To mednarodno pogodbo je sicer podpisalo že okoli 120 držav, a med njimi ni tistih, ki imajo jedrsko orožje v svojem arzenalu.

"Pozivam japonske voditelje, da uresničujejo zaveze miroljubnosti iz japonske ustave, pokažejo pogum in naredijo naslednji korak proti svetu brez jedrskega orožja," je na komemoraciji ob obletnici eksplozije atomske bombe v Hirošimi dejal župan.

Macui je tudi pozval voditelje velesil, naj si v Hirošimi osebno ogledajo posledice atomske eksplozije. Izrazil je pričakovanje, da bo prihodnje leto, ko bodo zaznamovali 75. obletnico napada, Hirošimo obiskal tudi papež Frančišek.

Slovesnosti v spominskem parku miru v Hirošimi je vodil premier Abe. Ponovil je zavezo, da bo Japonska, ki je doslej kot edina država izkusila napad z jedrskim orožjem, predstavljala most med državami, ki imajo to orožje, in tistimi, ki ga nimajo, in si prizadevala za njegovo odpravo.

"Odločen sem voditi mednarodna prizadevanja proti temu cilju," je dejal. Vendarle pa ni obljubil, da bi se Japonska priključila omenjeni mednarodni pogodbi, ki bi jedrsko orožje tudi prepovedala.

Komemoracije so se udeležili tudi številni ljudje, ki so tiho molili, prižigali sveče in polagali vence in cvetje k spomeniku žrtvam jedrske bombe, ki je nad Hirošimo eksplodirala 6. avgusta 1945 natanko ob 8.15.

Foto: Reuters

Mali deček ubil na desettisoče ljudi

Štiri tone težka atomska bomba iz obogatenega urana, imenovana Mali deček (Little Boy) je eksplodirala na višini 567 metrov in povzročila udarni val, ki je z močjo 35 ton na kvadratni meter in hitrostjo 440 metrov na sekundo uničil stavbe in ubil na tisoče ljudi.

V krogu 500 metrov okrog središča eksplozije so vsi umrli skoraj takoj. Zaradi neposrednih posledic bombe je samo do konca leta 1945 umrlo okoli 140.000 ljudi. Preživeli pa so pozneje vse življenje trpeli posledice izpostavljenosti sevanju. Številni so zboleli za rakom.

Foto: Reuters

Po Hirošimi še Nagasaki

Tri dni pozneje je napad z jedrskim orožjem doživelo še mesto Nagasaki. Nad njim je eksplodirala bomba z imenom Debelinko (Fatman) s plutonijevo sredico.

Za posledicami eksplozije je takoj umrlo okoli 40.000 ljudi, skupno pa naj bi posledice zahtevale več kot 70.000 žrtev.

Obe atomski bombi sta potem prisilili Japonsko k brezpogojni vdaji. Šest dni po napadu na Nagasaki je razglasila kapitulacijo, s čimer se je končala druga svetovna vojna tudi na Tihem oceanu.

Nova oboroževalna tekma

Kljub velikemu opominu človeštvu, ki ga predstavlja uporaba jedrskega orožja nad Hirošimo in Nagasakijem, pa nič ne kaže, da bi pozivi k odpravi tega orožja zalegli.

Prej nasprotno; z jedrskim orožjem rožljajo v Severni Koreji, ki je samo danes izstrelila dve raketi, Iran pa po enostranskem odstopu ZDA iz mednarodnega sporazuma o njegovem jedrskem programu napoveduje, da bo tudi sam prenehal izpolnjevati obveznosti iz sporazuma.

ZDA in Rusija so medtem v teh dneh odpovedale pogodbo o prepovedi nameščanja jedrskih raket srednjega dosega, ki je bila temelj varnosti Evrope po koncu hladne vojne. Po mnenju analitikov se napoveduje nova oboroževalna tekma, tudi na področju jedrske oborožitve.