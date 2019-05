Foto: Reuters

Po napovedih indijskih vremenoslovcev bo nevihta Fani dosegla kopno v petek popoldne v bližini hindujskega svetega mesta Puri.

"Ljudi smo preselili v varnejše kraje," je povedal predstavnik tamkajšnjih oblasti. Zasilna zatočišča so uredili v šolah in vladnih ustanovah, kjer naj bi bilo prostora za več kot milijon ljudi.

Nevihta, ki bo na vzhodu Indije po pričakovanjih najmočnejša v zadnjih dveh desetletjih, je zdaj v Bengalskem zalivu, kakih 450 kilometrov stran od obale in se premika proti zahodu.

S sunki vetra od 180 do 200 kilometrov na uro naj bi bila po moči enaka orkanu kategorije tri ali štiri.

Bojijo se poplav

Vremenoslovci opozarjajo, da bi veter lahko ruval drevesa, uničil pridelek, poškodoval hiše ter električno in komunikacijsko infrastrukturo, močno deževje pa povzročilo poplave na nižje ležečih predelih.

Poleg zvezne države Orisa sta v stanju povišane pripravljenosti tudi sosednji državi Andra Pradeš in Tamil Nadu.

Nevihte so na vzhodu in jugovzhodu Indije pogoste med aprilom in decembrom. Leta 2017 je ciklon Okhi povzročil opustošenje v Tamil Naduju in Kerali, kjer je umrlo skoraj 250 ljudi, več kot 600 je bilo pogrešanih.

V Orisi so sprožili preplah že oktobra lani, ko so zaradi ciklona Titli z obalnih območij evakuirali okoli 300.000 ljudi.