Bacheletova je zaradi usmrtitve najstnikov ogorčena. Foto: Reuters

Po sojenju, v katerem so bile po oceni ZN-a resno kršene temeljne procesne pravice, so mladoletna Mehdija Sohrabifarja in Amina Sedaghata usmrtili 25. aprila.

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je ob izrazih ogorčenja pozvala Teheran, naj nemudoma zaustavi vse načrtovane usmrtitve otrok, obtoženih kaznivih dejanj. "V skladu z mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah ter konvencijo o otrokovih pravicah je prepoved usmrtitve obtoženih otrok absolutna," je dejala. Iran je sicer podpisnik obeh omenjenih pogodb. Kot je še dejala visoka komisarka ZN-a, usmrtitvi še toliko bolj obžaluje, ker so z njima ravnali neprimerno in ker je bil tudi sodni proces pomanjkljiv.

Pridržana dva meseca, brez pravice do odvetnika

Fanta naj bi posilstvo in rop zagrešila, ko sta bila stara 15 let, dve leti pozneje pa so ju aretirali. V uradu ZN-a za človekove pravice so prejeli informacijo, da sta v policijskem pridržanju preživela kar dva meseca. Prikrajšali naj bi ju za pravico do odvetnika, poleg tega naj bi ju pretepali. Sprva naj bi vse obtožbe zanikala, a naj bi ju prisilili v podajo neresničnih izjav, da bi ju lahko obsodili.

Družini fantov sta se pritožili na vrhovno sodišče, ki je kazen razveljavilo in odredilo ponovno sojenje. Vendar pa je sodišče na nižji stopnji potrdilo prvotno kazen in ju obsodilo na smrt.

Kot so opozorili v uradu ZN-a za človekove pravice, niso za usmrtitvi vedeli ne žrtve ne njihove družine. Poleg tega naj bi ju pred usmrtitvijo bičali, torej so z njima ravnali kruto, nečloveško in ponižujoče.