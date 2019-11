Ameriško veleposlaništvo v New Delhiju je izmerilo 421 mikrogramov trdnih delcev PM2,5 v kubičnem metru zraka. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da povprečna dnevna raven delcev PM2,5 ne preseže 25 mikrogramov na kubični meter zraka. Foto: Reuters

Zaradi velikih količin dima, ki so posledica požiganja polj v sosednjih zveznih državah, bodo v New Delhiju do torka zaprte šole in vrtci, za en teden so ustavili vsa gradbena dela, ognjemeti so prepovedani.

Arvind Kedžrival je še sporočil, da je zelo pomembno zaščititi prebivalstvo pred strupenim zrakom, zato so začeli šolarjem razdeljevati 50 milijonov zaščitnih mask. Te naj bi bile namenjene šolarjem in njihovim staršem, Kedžrival pa poziva ljudi, naj jih kar najpogosteje uporabljajo.

V mestu z 20 milijoni prebivalcev je kakovost zraka že sicer zelo slaba, te dni pa je katastrofalna zaradi tradicionalnega požiganja polj v sosednjih indijskih zveznih državah, od koder veter prinaša dim nad prestolnico. Čeprav požiganje polj ni dovoljeno, satelitski posnetki ameriške vesoljske agencije Nasa kažejo, da v zvezni državi Pundžab zadnje dni gori na tisoče požarov.

Smog je pričakal tudi nemško kanclerko Angelo Merkel, ki se mudi na tridnevnem obisku Indije. Foto: Reuters

Ameriško veleposlaništvo v New Delhiju je danes ob 14. uri po krajevnem času (9.30 po srednjeevropskem) izmerilo 421 mikrogramov trdnih delcev PM2,5 v kubičnem metru zraka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da povprečna dnevna raven delcev PM2,5 ne preseže 25 mikrogramov na kubični meter zraka.

Trdi delci s premerom tridesetine človeškega lasu lahko prek pljuč pridejo v kri. Daljša izpostavljenost delcem PM2,5 poveča tveganje za bolezni srca in ožilja ter pljučnega raka.

Izmenična vožnja z avtomobili

Onesnaženje zraka v New Delhiju, ki velja za eno za zdravje najnevarnejših mest na svetu, je posledica naravnih dejavnikov, kot sta mraz in šibki vetrovi, in človeških ukrepov, kot so požigi kmetijskih površin, industrijski in avtomobilski izpusti, kurjenje za ogrevanje in podobno.

Oblasti v New Delhiju so v pripravah na najhujše septembra sprejele odločitev, da bo med 4. in 15. novembrom v veljavi izmenična vožnja avtomobilov, kar pomeni, da bodo en dan lahko vozila vozila z registrskimi tablicami, ki se končajo s parno, drug dan pa tista s tablicami, ki se končajo z neparno številko.

V indijskem glavnem mestu bodo v boju proti umazanemu zraku prebivalstvu tudi delili brezplačne zaščitne maske, uporabili pa bodo tudi velike vlažilnike zraka, katerih namen je, da trdi delci v zraku padejo na tla. Mesto bo prav tako vzpostavilo krizni štab, na katerega bo mogoče nasloviti pritožbe v povezavi z onesnaženjem.

Glede na študijo, ki jo je lani objavila strokovna revija The Lancet, je v letu 2017 onesnaženje zraka v Indiji povzročilo 1,2 milijona prezgodnjih smrti.