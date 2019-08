Okoliške ulice so zaprli za promet. Foto: Reuters

Ranjeno žensko so odpeljali v bolnišnico, njeno stanje je stabilno. Policija je ljudi pozvala, naj se izogibajo središču mesta v bližini ulic, kjer se je zgodil incident, saj so v stanovanjski hiši na isti ulici našli žensko truplo, a še ne vedo, ali sta dogodka povezana.

Priče so povedale, da je moški z velikim kuhinjskim nožem v rokah v poslovni četrti v središču mesta lovil več ljudi. Skupina od petih do šestih mimoidočih ga je ujela in ga podrla na tla ter ga zadržala do prihoda policije.

Avstralski mediji so objavili posnetke, na katerih je videti moškega, kako je skočil na streho avtomobila, mahal z nožem in vzklikal "Alah akbar" (Bog je velik) in "Ustrelite me".

Nagiba za napad policija še ni ugotovila.