Protestniki v Gazi so pozvali k predsedniškim in parlamentarnim volitvam. Foto: Reuters

Shod je sklicalo Ljudsko gibanje za narodno rešitev, ki združuje Hamas in druge Abasove nasprotnike na območju Gaze. Člani Palestinske osvobodilne organizacije (PLO), ki ji predseduje Abas, se zborovanja niso udeležili, udeležbo so zavrnili tudi pripadniki Islamskega džihada.

"To je zgodovinski trenutek, ko stojimo nasproti krivičnosti in tiraniji," je v izjavi za javnost zapisalo Ljudsko gibanje za narodno rešitev. "Poudarjamo, da nismo sužnji voditelja. Prišli smo, da bi pozvali k splošnim volitvam, vključno s predsedniškimi, parlamentarnimi in lokalnimi volitvami," so dodali. Demonstranti so poudarili, da se Palestinci sami odločajo o svoji usodi. Pozvali so h koncu "Abasove politike tiranije".

Protestniki z listki "odidi". Foto: Reuters

Zahtevali so tudi boljšo oskrbo z električno energijo, ki jo trenutno dobivajo v osem-urnih intervalih. Protestirali so tudi proti dvanajstletni izraelski blokadi Gaze. Oblasti so pozvali k polnemu plačilu zaposlenih v javnem sektorju. Abas je v zadnjih mesecih namreč plače v Gazi znižal.

Abas že dalj časa pritiska na Hamas, da bi ga prisilil v implementacijo vrste spravnih sporazumov, ki naj bi končali notranji razkol med Palestinci. Vsi poskusi končanja spor med največjima strankama Hamas in Fatah so doslej propadli. Palestinski parlament se ni sestal že od leta 2007, ko je Hamas prevzel nadzor nad Gazo in od tam pregnal Fatahove sile.

Abas tudi deset let po izteku mandata na položaju

83-letni Mahmud Abas. Foto: Reuters

Mandat 83-letnega Abasa bi se moral izteči leta 2009, a je ostal na položaju, saj odtlej ni bilo volitev. Palestinski predsednik se udeležuje vrha članic Evropske unije in Arabske lige, kjer se je po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa sestal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem. Egipt je že večkrat posredoval v sporih med Fatahom in Hamasom.

Abasovi podporniki so v mestu Hebron na okupiranem Zahodnem bregu pripravili protidemonstracije.

V petek vojska ustrelila 15-letnika

V petek se je ob meji med Gazo in Izraelom znova zbralo okoli 8.000 palestinskih protestnikov, poroča Jerusalem Post. Protestniki so sežigali gume in na izraelsko vojsko metali kamenje. Vojska je odgovorila s s streljanjem s pravimi in gumijastimi naboji in pri tem ubila 15-letnika. Pretekli mesec je poročila Zdravnikov brez meja razkrilo, da je v desetih mesecih, kolikor časa trajajo palestinski protesti na mejnih točkah, 6.174 Palestincev bilo ranjenih s pravimi naboji, ki jih je izstrelila izraelska vojska.

Sorodniki objokujejo smrt 15-letnega Yousifa Al Dayyaha. Foto: Reuters

Obsežne izraelske vojaške vaje ob meji z Gazo

Ta je v nedeljo sporočila, da ob meji z Gazo začenja z nepričakovano in obsežno vojaško vajo, v kateri simulirajo številne vojne scenarije. Tridnevna vaja bo vključevala sile iz celotne vojske, "vključno s kopenskimi silami, oklepniki, topništvom in letali", navaja The Times of Israel.