Foto: Reuters

Gradnjo objekta so oblasti v Združenih arabskih emiratih napovedale februarja letos, ko je državo kot prvi papež na Arabskem polotoku obiskal papež Frančišek.

Manjša judovska skupina v državi svoje verske obrede trenutno vodi v zasebni hiši v Dubaju. Sicer pa Abu Dabi nima diplomatskih odnosov z Izraelom, čeprav so izraelski politiki državo obiskali, ko je ta gostila mednarodne dogodke.

Podpora verske svobode, ne pa tudi kritikov oblasti

V državi, ki je pretežno muslimanska, so tudi objekti manjšinskih veroizpovednih skupin, recimo krščanske cerkve, hindujski templji in svetišča sikhov, imenovana gurdwara.

Muslimani v Združenih arabskih emiratih radi poudarjajo, da so versko strpni in da podpirajo versko svobodo in kulturno različnost. Kljub temu pa država ne dopušča nasprotnikov oblasti, organizacije za človekove pravice pa so jo že večkrat kritizirale zaradi aretacij aktivistov.

Večina prebivalcev Združenih arabskih emiratov so sicer tudi delavci, med katerimi je največ Indijcev – teh naj bi bilo kar 2,6 milijona ali 30 odstotkov vseh prebivalcev.