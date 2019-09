Rafinerija nafte državnega podjetja Aramco naj bi bila tarča napada. Foto: EPA

Državna tiskovna agencija navaja, da sta bili tarči napada Abkaik, ki je največje črpališče nafte na svetu, in Hurais na vzhodu države, ki je od Riada oddaljen 150 kilometrov. Agencija pri tem ni navedla tipa brezpilotnega letala, poroča portal RT.

The gunshots and the explosions were heard by local residents at around 3 am this morning in Aramco compound near #Buqayq, #SaudiArabia. Some people I spoke to say there were about 12 explosions that rock the area. pic.twitter.com/0r27l2V2Zo — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 14, 2019

"Hvala Bogu, varno in na varnem ... Abkaik ni poškodovan," je tvitnil kraljevi svetovalec Turki Alalšik. Po družbenih omrežjih so se razširili posnetki požara in gostega črnega dima, ki se dviguje nad črpališčem. Nekateri uporabniki so zapisali, da so v črpališču podjetja Aramco okoli tretje ure zjutraj slišali strele in eksplozije, teh naj bi bilo slišati vsaj dvanajst.

Preiskava dogodka je že stekla. Čeprav savdske oblasti sprva niso hotele ugibati, kdo stoji za njimi, so zdaj odgovornost prevzeli hutijevski uporniki iz Jemna, ki so napovedali, da bodo svoje napade še okrepili.

Oblasti v preteklosti za napade krivile hutijevske upornike v Jemnu

Za napade z brezpilotnimi letali v zadnjih mesecih so oblasti krivile z Iranom povezane hutijevske upornike v Jemnu. Ti so sicer prevzeli odgovornost za avgustovski napad na nahajališče zemeljskega plina Šajbah blizu meje z Združenimi arabskimi emirati.

V zadnjih mesecih so hutijevski uporniki iz sosednjega Jemna izvedli več napadov z raketami in brezpilotnimi letali na savdska letalska oporišča in druge tarče. Napade so utemeljevali kot maščevanje za letalsko obstreljevanje njihovih območij v Jemnu, za katerim stoji koalicija pod vodstvom Savdske Arabije.