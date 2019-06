Oblasti nekaterim lokalom očitajo predvajanje "nezakonite glasbe" in "razuzdanost". Foto: Reuters

Tiskovna agencija Fars poroča, da prekrški vključujejo "nekonvencionalno oglaševanje na spletu, predvajanje nezakonite glasbe in razuzdanost".

"Spoštovanje islamskih načel je ena od glavnih nalog in odgovornosti policije," je po poročanju Guardiana dejal načelnik policije v Teheranu Hosein Rahimi.

Leta 2012 je vlada lokalom ukazala namestiti nadzorne kamere, da bi lahko nadzirali obnašanje gostov. Nekateri lastniki pa so raje zaprli svoje lokale. Lastniki priljubljene kavarne Praga so takrat na Facebooku zapisali, da jih zaprtje lokala boli in da bodo pogrešali prijatelje, ki so tja zahajali, a da jih tolaži to, da Velikemu bratu niso pustili, da jih neprestano nadzira.

Sodišče: Ljudje naj prijavljajo nemoralno obnašanje

V Teheranu je sodišče, ki obravnava "kulturne zločine in družbeno ter moralno korupcijo", prebivalce pozvalo, naj primere "nemoralnega obnašanja" s sporočili prijavljajo na posebno telefonsko številko.

Kot je dejal predsednik sodišča Mohamad Mehdi Hadžmohamadi, lahko ljudje prijavljajo primere odstranjevanja "ženske naglavne rute v avtomobilu", "organizacijo plesnih zabav za oba spola" ali objavljanje "nemoralnih vsebin na Instagramu".

V Iranu je alkohol prepovedan, ženske morajo v javnosti nositi naglavne rute, odkrite pa imajo lahko le obraz, dlani in stopala, celo barve oblačil morajo biti umirjene.