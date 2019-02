Predsednik države Abdel Fatah Al Sisi je izrazil sožalje družinam žrtev. Foto: EPA

Po prvih podatkih je požar izbruhnil, potem ko se je eden od vlakov zaletel v peron na železniški postaji v središču glavnega mesta Egipta. Po trčenju vlaka je eksplodirala cisterna z gorivom. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.

Nekaj ur po nesreči je nato egiptovski minister za promet Hišam Arafat ponudil odstop, ki ga je premier Mostafa Madbuli sprejel. Med obiskom kraja nesreče je Madbuli napovedal, da bodo strogo kaznovali vsakogar, za katerega bodo ugotovili, da je ravnal malomarno. "Ugotovili bomo, kdo je odgovoren za nesrečo in sledile bodo kazni," je dejal, poroča BBC.

Težave z varnostjo na egiptovskih železnicah

Na prizorišče nesreče se je odpravilo več deset reševalnih vozil in gasilcev, ki so kmalu po prihodu omejili požar. Policija je območje okoli postaje zaprla. Na fotografijah in videoposnetkih, objavljenih na spletu, je videti oblake črnega dima, ki se dvigajo nad postajo, in domnevno zoglenela trupla na peronu in tirih.

Egiptovske železnice ne veljajo za varne, za kar številni krivijo pomanjkanje investicij in slabo upravljanje. Avgusta 2017 je v trčenju dveh vlakov blizu Aleksandrije umrlo 43 ljudi, več kot sto jih je bilo ranjenih. Najhujša železniška nesreča pa se je v Egiptu zgodila leta 2002 blizu Kaira, ko je v požaru v prenatrpanem potniškem vlaku umrlo več kot 370 ljudi.