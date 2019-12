Zelo konservativna Savdska Arabija se počasi le odpira. Foto: Reuters

Doslej je veljajo, da so morale imeti restavracije en vhod za družine in ženske ter drugega za moške. Ta omejitev je bila v praksi že zdaj v številnih restavracijah in barih precej ohlapna, a uradno je veljalo, da morajo imeti lokali ločene vhode, zdaj pa se bodo lahko odločali sami, poroča BBC. Nova ureditev bo veljala tudi za prizorišča za poroke ter zabaviščne centre.

Gre za nov korak naprej v odpiranju sicer zelo konservativne savdske družbe. Oblasti s kronskim princem Mohamedom bin Salmanom na čelu, ki je oblast prevzel leta 2017, so v zadnjih letih uvedle več ukrepov: tako lahko od začetka leta ženske same potujejo v tujino brez dovoljenja moškega člana družine, lani pa so po več desetletjih znova lahko sedle za volan. Tuji neporočeni pari lahko od jeseni skupaj najamejo hotelske sobe, ženske, tudi Savdijke, pa so lahko v hotelski sobi po novem tudi same.

Savdska Arabija je nedavno začela izdajati tudi turistične vizume in se tako prvič odprla tudi za turiste iz tujine. Takrat so tudi objavili nova pravila, po katerih za tuje turistke ni obvezno, da so v javnosti popolnoma zakrite, se pa od njih pričakuje, da bodo oblečene spodobno. Alkohol tudi odslej ostaja prepovedan.

Aktivisti ob tem opozarjajo, da kljub sprejetim ukrepom še vedno ostaja v veljavi vrsta diskriminatornih zakonov.