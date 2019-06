Na krovu naftnega tankerja Front Altair so v četrtek odjeknile tri eksplozije. Napaden je bil tudi tanker Kokuka Courageous, ki ga upravlja japonsko podjetje in je tovoril metanol. Foto: EPA

Vzrok eksplozije, ki je na tankerju odjeknila kmalu zatem, ko je ladja vplula v zaliv skozi Hormuško ožino, še vedno ni znan. "Incident bomo podrobno preiskali skupaj z zunanjimi strokovnjaki in predstavniki vlade," je sporočila ladjarska družba Frontline. Tanker z nafto naj bi strokovnjaki pregledali danes in tudi ocenili škodo zaradi eksplozije. 23-članska posadka v incidentu ni bila poškodovana.

Drugo napadeno plovilo, japonski tanker Kokuka Courageous, je medtem na poti v pristanišče v Združenih arabskih emiratih. V družbi Kokuka so pojasnili, da še ne vedo, ali bo ladja pristala v pristanišču Hor Fakan ali Fudžaira, so pa poudarili, da ti pristanišči nista daleč.

Rešeno posadko z norveškega tankerja so prepeljali v pristaniške Džask v južnem Iranu. Foto: EPA

ZDA prst usmeril v Iran, ta odgovornost zanika

Zaradi napadov na tankerja so se še dodatno zaostrili napeti odnosi med ZDA in Iranom. Washington namreč trdi, da je za napade odgovoren Teheran in celo, da je Iran pridržal posadko tankerja. Ameriška vojska je objavila tudi "dokazne" posnetke, na katerih naj bi iranska revolucionarna garda z boka tankerja odstranjevala neeksplodirano mino.

Iran vse očitke o napadu zavrača. "Ameriška gospodarska vojna in terorizem nad iranskim ljudstvom ter ogromna vojaška prisotnost v regiji so bili in so glavno gonilo nestabilnosti v širši regiji Perzijskega zaliva," so dejali Iranci in dodali, da so bili prav njihovi mornarji prvi, ki so priskočili na pomoč napadenima tankerjema.

Velika Britanija se je jasno postavila na ameriško stran, prav tako Združeni arabski emirati. Njihov zunanji minister, šejk Abdulah bin Zajed Al Naja je dejal, da je jasno, da so "na napadu prstni odtisi Irana". Evropska unija medtem "napad še preučuje".

Varnostni svet ni sprejel nobenih ukrepov

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa se je zavzel za neodvisno preiskavo. "Zelo pomembno je vedeti resnico. In zelo pomembno je razčistiti odgovornost. To je seveda mogoče le, če obstaja neodvisna ustanova, ki preveri ta dejstva," je dejal Guterres po srečanju z generalnim sekretarjem Arabske lige Ahmedom Abdulom Gejtom. Dodal je, da lahko preiskavo sproži le Varnostni svet, a na njegovem četrtkovem zasedanju niso sprejeli nobenih ukrepov. Guterres je poleg tega vse države v regiji pozval, naj se "izogibajo večjim spopadom". "Trenutno ne vidimo možnosti, da bi bilo mogoče vse vpletene povabiti k dialogu," je dodal.

Gejt je označil Iran za problematično silo na Bližnjem vzhodu. Na ugibanja, da skuša druga država podtakniti odgovornost za napad Iranu, je dejal, da ne verjame niti za minuto, da bi "kakšna arabska država skušala ovirati pomorsko pot in se s tem ustreliti v nogo".