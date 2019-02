Decembra lani so v Stockholmu strani podpisale premirje v Jemnu, ki pa je pogosto kršeno. Foto: Reuters

Zapisali so še, da se je "Velika Britanija znašla na napačni strani zakona" s tem, ko dovoljuje izvoz orožja Savdski Arabiji za vojno v Jemnu in bi zato morala začasno preklicati nekaj izvoznih dovoljenj.

Dodali so, da ministri ne opravljajo neodvisnih preiskav, s katerimi bi preverili, ali je britansko orožje vpleteno v kršenje prava, ampak se raje zanašajo na pomanjkljiva poročila Savdijcev, svojih zaveznikov v vojni v Jemnu. V poročilu je humanitarna kriza v Jemnu označena za "brezvestno".

Prve takšne obsodbe

To je prvi dokument kakšnega britanskega parlamentarnega odbora, ki je britansko prodajo orožja Savdijcev označil za nezakonito. O tem, da bi London ustavil prodajo orožja tej državi, ker gre za kršenje humanitarnega prava, bo na pobudo aktivistov kmalu odločalo tudi britansko vrhovno sodišče, piše Guardian.

Hutijevski uporniki nadzorujejo prestolnico Sana. Foto: Reuters

"Vlada trdi, da je s prodajo orožja Savdijcem na pravi strani mednarodnega humanitarnega prava. Čeprav ni dovolj dokazov, pa mi menimo, da smo na napačni strani zakona. Glede na količino in vrsto orožja, ki ga izvažamo koaliciji, menimo, da obstaja zelo velika verjetnost, da je to orožje v Jemnu zahtevalo veliko civilnih žrtev, kar je v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom," piše v poročilu, ki poziva oblasti, da "takoj obsodijo vse kršitve mednarodnega humanitarnega prava, kar vključuje tudi blokado hrano in zdravstvenih pripomočkov."

Še možnost za pogajanja?

Zaradi poročila se bo verjetno povečal pritisk na Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate, da bi se pot iz jemenske krize našla prek pogajalske mize, ne pa z vojaškimi operacijami, s katerimi skušajo prepoditi hutijevske upornike iz prestolnice Sana in pristaniškega mesta Hodajda.

Čeprav v Hodajdi trenutno velja krhko premirje, pa koalicija pod savdskim vodstvom v pokrajini Sada ob meji med Jemnom in Savdsko Arabijo izvaja najintenzivnejše zračne napade od začetka državljanske vojne pred štirimi leti.

V začetku tedna je ameriški kongres podprl prekinitev prodaje orožja Savdski Arabiji za uporabo v Jemnu, a je Bela hiša že namignila, da bi predsednik Donald Trump na resolucijo, če bi do nje prišlo, vložil veto.