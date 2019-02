Foto: Reuters

Lani so tako umrli 3.804 civilisti, med njimi 927 otrok, kar je rekordno število doslej, ranjenih je bilo 7.189. Število žrtev je za 11 odstotkov višje kot v letu 2017, je zapisano v poročilu, ki ga je danes objavila ZN-ova misija v Afganistanu (UNAMA).

"Najboljši način, da ustavimo ubijanje civilistov, je konec bojev. Zato je še toliko bolj potrebno, da vse napore usmerimo v mir," je dejal vodja misije Tadamiči Jamamoto. "Čas je, da končamo to človeško trpljenje in tragedijo."

Vojni v Afganistanu, ki se je razplamtela po ameriški invaziji proti talibanom po napadih 11. septembra 2001, kljub prizadevanjem za mirovna pogajanja ni videti konca. Kot navaja poročilo, je bilo 1.185 civilistov ubitih, 1.427 pa ranjenih v napadih, ki so jih izvedle provladne sile. V njihovih letalskih napadih je umrlo 492 otrok, kar je posledica dejstva, da so se pripadniki protivladnih sil pogosto skrivali med civilisti.

Talibani so po navedbah poročila odgovorni za smrt 1.751 civilistov, kar je skoraj dvakrat toliko kot leto poprej (916), borci Islamske države pa so ubili ali ranili 2.181 civilistov. Lani so v Afganistanu našteli najmanj 65 samomorilskih napadov, večino v Kabulu. Uporniški borci so bili odgovorni za smrt več kot 2200 civilistov po vsej državi.

"Dejstvo, da je številih ubitih otrok lani rekordno, je še posebej pretresljivo," je dejala visoka predstavnica Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet.

Nova pogajanja, novo upanje

Posebni ameriški odposlanec za Afganistan Zalmay Khalilzad naj bi se v ponedeljek v Katarju srečal s talibanskimi pogajalci, da bi skušali narediti korak naprej h končanju 17-letne morije. Pogovori prinašajo nekaj upanja na mir, medtem pa se krepi strah, da bi ameriški umik iz države lahko sprožil še bolj krvavo državljansko vojno.

Pogovori v Dohi sledijo letom eskalacije nasilja v Afganistanu. Po podatkih ZN-a je bilo v zadnjem desetletju, odkar ta organizacija zbira podatke, ubitih najmanj 32.000 civilistov, še 60.000 pa jih je bilo ranjenih.