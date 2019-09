S požarom so se bojevali tudi helikopterji. Foto: Reuters

Nad stavbo je bilo videti gost črn dim. V požaru je bilo najmanj pet ljudi ranjenih, o žrtvah pa ne poročajo. Več kot dvanajst ljudi se je pred ognjem in dimom zateklo na streho postaje, piše Deutsche Welle. Vzrok požara ni znan.

Gre za postajo novega sistema hitre železnice Haramain, ki je začel obratovati oktobra lani in ki povezuje Džedo ob Rdečem morju z Meko in Medino, najsvetejšima islamskima mestoma. Vlaki na tej železnici potujejo s hitrostjo do 300 kilometrov na uro.

Projekt je vreden 6,7 milijarde evrov in je del Vizije 2030 prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ki želi znižati odvisnost države od prodaje nafte in razpršiti svoje gospodarstvo.