"Rusko-savdsko usklajevanje vidimo kot nujen element za zagotavljanje varnosti na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki," je dejal Putin. Izrazil je prepričanje, da bo brez sodelovanja Savdske Arabije težko doseči pošteno in dolgoročno rešitev katere koli izmed težav v regiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin in kralj Savdske Arabije Salman bin Abdulaziz Al Saud. Putin je "naftno kraljevino" obiskal prvič po letu 2007. Foto: EPA

Kralj Salman: Cenimo dejavno vlogo Rusije

Savdski kralj Salman je poudaril, da Savdska Arabija ceni dejavno vlogo Rusije v regiji in svetu ter dodal, da je Riad zavezan sodelovanju z ruskim vodstvom pri vseh vprašanjih. Pri tem je poudaril, da lahko "njihova rešitev" pomaga krepiti varnost, stabilnost in mir, prispeva k boju proti terorizmu in ekstremizmu ter omogoči gospodarsko rast.

Pogovori o Siriji, Perzijskem zalivu, palestinsko-izraelskem konfliktu in o ceni nafte

Pogovori dveh voditeljev v Riadu so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass namenjeni razmeram v Siriji, Perzijskem zalivu, palestinsko-izraelskemu konfliktu, pa tudi usklajevanju ukrepov za stabilizacijo cen nafte.

Ruska in savdska delegacija med pogovori. V ruski delegaciji je bil tudi čečenski vodja Ramzan Kadirov. Foto: EPA

Putin upa na nov zagon v dvostranskih odnosih

Putin je izrazil upanje, da bo njegov obisk v Savdski Arabiji dal novega zagona dvostranskemu sodelovanju med državama in pohvalil rast trgovske menjave. Poudaril je tudi, da je bil ustanovljen rusko-savdski gospodarski svet, ki združuje predstavnike večjih podjetij obeh držav.

Spomnil je tudi, da bo Savska Arabija naslednje leto predsedovala skupini G20. "Na vrhu v Osaki smo imeli zelo plodne pogovore s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom in se dogovorili za podaljšanje poslov v formatu OPEC+ s ciljem stabilizacije globalnega naftnega trga," je po poročanju Tass še dejal Putin.