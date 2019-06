Savdske oblasti najstniku očitajo tudi prekrške, ki naj bi jih storil pri 10 letih. Foto: EPA

18-letni Kureiris je bil septembra 2014 kot 13-letnik pridržan zaradi obtožb, da je sodeloval v nasilnih protestih in napadih. Omenjeni uslužbenec, ki je hotel ostati neimenovan, je za agencijo Reuters dejal, da je Kureiris izdelal in uporabil molotovke v nizu napadov na policijo in lekarno, in sicer, kot je dejal uslužbenec, za "teroristično" celico, poroča Al Džazira.

Kureiris je januarja 2014 (pri trinajstih letih) sodeloval v napadu na nemško diplomatsko vozilo v pokrajini Katif, je še dejal anonimni uslužbenec.

Organizacije za človekove pravice, vključno z Amnesty International, so ta mesec sporočile, da je savdski javni tožilec za Kureirisa zahteval smrtno kazen. Oblasti so mu očitale tudi prekrške, ki naj bi jih storil pri 10 letih.

Uslužbenec, ki ga navaja Reuters, pa je dejal, da Kureiris ne bo usmrčen in da je bil sprva obsojen na 12-letno zaporno kazen, ki je bila skrajšana za štiri leta zaradi mladosti, vključuje pa že prestani čas v zaporu. Na sodbo je sicer še možna pritožba. Najstnik bi lahko bil izpuščen leta 2022.

Amnesty International je ta mesec opozorila, da je Kureiris zaprt v samici in da ga pretepajo in ustrahujejo med zasliševanji. Savdske oblasti so te navedbe o mučenju zanikale in sporočile, da v njihovi državi ni političnih zapornikov.

Očitki o diskriminaciji šiitov

Vzhod Savdske Arabije, kjer predstavljajo šiiti večino, je bil leta 2011 prizorišče protestov, na katerih so udeleženci pozivali h koncu diskriminacije in reformam ultrakonservativne kraljevine.

Riad zanika diskriminacijo šiitov, kot pravijo oblasti, pa je za nekaterimi protesti in napadi šiitskih protestnikov stal regionalni nasprotnik Iran, kar lokalni aktivisti zanikajo.

Aprila je država s sunitsko kraljevo družino obglavila 37 ljudi obsojenih terorizma. Komisarka ZN-a za človekove pravice je opozorila, da je bila večina usmrčenih šiitov in da morda niso bili deležni poštenega sojenja ter da so bili vsaj trije usmrčeni mladoletni v času obsodbe.

Savdska Arabija je predmet mednarodnih kritik zaradi kršitev človekovih pravic, še posebej po umoru savdskega novinarja Džamala Hašokdžija v savdskem konzulatu v Carigradu oktobra lani in aretacijah aktivistk za pravice žensk.