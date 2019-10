Veleposlaništvo v Abu Dabiju sicer deluje že od lani. V govoru je Cerar dejal, da "ni presenečenje, da je v sodobnem, globaliziranem in tesno povezanem svetu veliko rojakinj in rojakov svoj novi dom oblikovalo v Združenih arabskih emiratih (ZAE). Odločili ste se slediti svojim osebnim ali poslovnim ciljem, sprejeti nove izzive in poiskati nove poti. S tem ste postali pomembna in dragocena vez med Slovenijo in ZAE. Novo odprto veleposlaništvo Republike Slovenije v Abu Dabiju vam bo pri tem v pomoč in podporo." Dodal je, da si Slovenija z ZAE in drugimi državami v regiji želi okrepljeno sodelovanje in intenzivne stike. "Gospodarstvo, znanost, šolstvo in kultura so področja, kjer državi lahko spletata nove zgodbe."

Bližnji vzhod, Zahodni Balkan, Jemen

Cerar se je predtem v Dubaju srečal z državnim sekretarjem za zunanje zadeve ZAE-ja Anwarjem bin Mohammed Gargashom in se pogovarjal o možnostih za nadgradnjo sodelovanja. Poudaril je pomen večje povezljivosti med državama, ki vsaka na svojem delu sveta igrata pomembno vlogo. Osrednji del pogovorov je bil namenjen izmenjavi stališč o razmerah na Bližnjem vzhodu in Zahodnem Balkanu. Govorila sta tudi o Jemnu in pomenu končanja trpljenja civilnega prebivalstva. Slovenski minister je predstavil projekt ITF za razminiranje predelov v Jemnu, kjer je ZAE pokazal zanimanje za finančno podporo projektu.

Slovenija na Expu 2020 z lesenim paviljonom

Ob robu Dubaja raste prizorišče svetovne gospodarske razstave, Expo 2020, ki bo čez leto dni odprla vrata. Cerar je v ponedeljek z delegacijo obiskal gradbišče, kjer države gradijo nacionalne paviljone in država gostiteljica potrebno infrastrukturo za to veliko gospodarsko razstavo. "EXPO2020 bo svojevrstna izložba ZAE-ja svetu in priložnost tudi za Slovenijo, da predstavi svoja znanja in sebe kot privlačno turistično destinacijo," je dejal Cerar.

Z redno letalsko linijo privabiti turiste iz ZAE-ja

Minister je državni ministrici Reem Al Hashimy ob tem predstavil koncept slovenske predstavitve na Expu, ki bo paviljon iz lesa postavila na temo trajnostnega razvoja. Slovenija in ZAE sta državi partnerici v t.i. Zeleni skupini šestih malih držav, ki jo je leta 2009 vzpostavila Slovenija. Države skupaj opozarjajo na problematiko trajnostnega razvoja in pomena ohranjanja voda in čistega okolja. Ministra sta govorila tudi o boljši povezljivosti obeh držav in možnosti, da bi vzpostavili redno letalsko linijo iz ZAE-ja v Slovenijo. "Slovenija ima bogato tradicijo zdraviliščega turizma in neokrnjeno naravo, ki privlači goste iz vseh koncev sveta," je dejal Cerar in dodal, da bi redna letalska linija gotovo dala zagon turizmu gostom iz ZAE v Slovenijo in obratno.

Cerar si je ogledal zasnovo expa, ki ga bo Dubaj gostil prihodnje leto. Foto: MZZ

Z ministrico Hashimyjevo sta govorila tudi o možnostih povezovanja strokovnjakov obeh držav na področju umetne inteligence. ZAE je edina država, ki ima ministra za umetno inteligenco, v kratkem pa bo vzpostavljen tudi študij umetne inteligence. Slovenski minister je sogovornico seznanil, da bo Slovenija prihodnji mesec dobila Unescov center za umetno inteligenco na Institutu Jozef Stefan ter da bomo zelo naklonjeni morebitnemu povezovanju raziskovalnih centrov.

V času obiska slovenskega ministra v ZAE-ju poteka tudi prvo zasedanje Skupne komisije za gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZAE-jem.