Twitter je v Iranu prepovedan. Foto: Reuters

Med suspendiranimi so računi državne tiskovne agencije IRNA, agencije Mehr ter Young Journalists Club (YJC), ki ga upravlja iranska javna radiotelevizija IRIB. Med aktivnimi sta denimo ostala računa agencije Fars ter English-language Press TV.

Twitter je v Iranu prepovedan. BBC ob tem navaja, da mnogi Iranci do Twitterja dostopajo prek navidezno zasebnih omrežij (VPN).

Suspendirane tiskovne agencije domnevajo, da je razlog za ukrepanje povezan z njihovim poročanjem o napetostih med Iranom in Zahodnimi državami, še posebej glede nedavnega zajetja britanskega tankerja Stena Impero.

"Čeprav povezava med tema dvema dogodkoma še ni dokazana, mnogi uporabniki menijo, da se to dogaja zaradi britanskega pritiska na operaterja družbenega omrežja," je na svoji spletni strani zapisal YJC.

Twitter: Suspenz zaradi nadlegovanja bahajcev

Vir s Twitterja je na drugi strani za BBC in več drugih medijskih hiš dejal, da so račune suspendirali zaradi usklajenega in ciljnega nadlegovanja bahajcev, manjšinske veroizpovedi v Iranu.

Čeprav v Iranu živi okoli 300.00 Bahajcev, Iran veroizpovedi ne priznava in pripadnike nasilno preganja. Bahajci trdijo, da je bilo od 80. let prejšnjega stoletja več sto pripadnikov ubitih, mučenih in poslanih v zapor.

Tudi človekoljubna skupina Human Rights Watch navaja, da so pripadniki v Iranu preganjani in nadlegovani. Izredno omejen je zanje dostop do izobrazbe, na univerze se uradno sploh ne morejo vpisati.

Šest milijonov pripadnikov po svetu

Bahajci med protestom proti sodnemu procesu za pripadnika religije v Jemnu leta 2016. Foto: Reuters

Bahajstvo je moderno monoteistično religijsko gibanje s šestimi milijoni pripadnikov po svetu. Po prepričanju bahajcev se Bog razodeva skozi serijo božanskih učiteljev oziroma božjih manifestacij, katerih nauki so podlaga za napredek civilizacije. Vsak cikel ima enega glasnika, med katere se uvrščajo denimo Abraham, Noe, Krišna, Zoroaster, Mojzes, Buda, Jezus in Mohamed.

Vero je v devetnajstem stoletju osnoval iranski izgnanec Baha Ulah in se označil za še enega izmed učiteljev ter učil, da vse vere sveta prihajajo iz istega vira in so zaporedna poglavja vrhovne božje vere.

Bahajci so razširjeni v Aziji, Afriki, Zahodni Evropi in ZDA, nekaj jih je tudi v Sloveniji.