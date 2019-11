Twitter ni sporočil, kako so prišli do podatka o dejavnostih njunih zaposlenih. Foto: Reuters

Trojica naj bi vohunila za uporabniki, ki so na Twitterju izražali kritično mnenje do savdske vlade in kraljeve družine. Nekdanja uslužbenca Twitterja Ali Alzbarah iz Savdske Arabije in ameriški državljan Ahmad Abouammo sta obtožena vohunjenja v zameno za plačilo, tretji obtoženec pa je savdski državljan Ahmed Almutairi, ki je delal za savdsko kraljevo družino in bil posrednik. Po poročanju New York Timesa so savdski državljani tokrat prvič obtoženi vohunjenja znotraj ZDA. Obtoženi so, da so delali za Savdsko Arabijo, ne da bi bili registrirani kot tuji agentje, razkriva v sredo vložena obtožnica.

Kot poroča Reuters, gre za nenavadno javno upiranje prsta proti Savdski Arabiji, ki je sicer kljub kritikam glede spoštovanja človekovih pravic tesna ameriška zaveznica. V obtožnici je kronski princ Mohamed bin Salman naveden kot član kraljeve družine 1, navaja Reuters poročanje Washington Posta, ki je prvi poročal o obtožnici.

Kot je razvidno iz obtožnice, je Abouammo v začetku leta 2015 redno dostopal do Twitterjevega računa uglednega kritika savdske kraljeve družine. V določenem trenutku je imel dostop tudi do elektronskega naslova in telefonske številke uporabnika računa. Dostopal je tudi do računa drugega kritika savdskih oblasti.

Twitter je Alzbarahov nedovoljen dostop do zasebnih podatkov na tujem računu odkril in ga dal konec leta 2015 na prisilni dopust. A še pred tem je pridobil podatke z več kot 6.000 računov, vključno z znanimi kritiki savdske kraljeve družine. Med njimi je tudi 33 računov, za katere so savdske oblasti proti Twitterju vložile pravni postopek. Almutairi, ki je imel svoje podjetje za trženje na družbenih omrežjih, naj bi deloval kot posrednik pri predaji informacij savdski vladi.

"Te informacije bi lahko uporabili za identifikacijo uporabnikov Twitterja, ki so objavili te objave," je v izjavi za javnost sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo.

Kot je v sredo v izjavi sporočil ameriški tožilec David Anderson, so savdski agenti s pomočjo notranjih sistemov Twitterja iskali osebne podatke znanih savdskih kritikov in tisoče drugih uporabnikov Twitterja. "Ameriška zakonodaja ščiti ameriška podjetja pred tovrstnim nezakonitim tujim vdorom," je zapisal. Kot je dodal, ne bodo dovolili, da bi ameriška podjetja ali tehnologija postali "orodje tuje represije."

Stik z zaposlenima na Twitterju naj bi vzpostavil tesni sodelavec kronskega princa Mohameda bin Salmana. Foto: Reuters

Plačilo denar in draga ura

Abouammo, ki je ameriški državljan, naj bi za svoje delo prejel plačilo več kot 300.000 dolarjev in drago ročno uro znamke Hublot, katere vrednost je ocenjena na 35.000 dolarjev. Prijeli so ga v Seattlu, obtožen pa je tudi ponarejanja dokumentov in podajanja lažnih izjav ameriški zvezni policiji FBI. Službo pri Twitterju naj bi sicer pustil leta 2015.

Podatkov o plačilu, ki ga je prejel Alzbarah, ni, je pa decembra 2015 z družino hitro zapustil ZDA, ko ga je vodstvo Twitterja soočilo z njegovim nedovoljenim dostopanjem do podatkov okrog 6.000 uporabnikov Twitterja.

Alzbarah in Almutairi naj bi bila v Savdski Arabiji.

Kot poroča Reuters, naj bi nekdanja zaposlena na Twitterju vpoklical visoki savdski uradnik –Washington Post piše, da gre za Baderja Al Asakra, tesnega svetovalca princa Mohameda, ki je zdaj vodja njegovega zasebnega urada in humanitarne organizacije MiSK. Kot je razvidno iz obtožnice, so imeli največ stikov v letih 2014 in 2015, ko se je princ vzpenjal na oblast.

Veleposlaništvo Savdske Arabije se na obtožnico še ni odzvalo. Pri Twitterju so izrazili hvaležnost FBI-ju in ameriškemu pravosodnemu ministrstvu.