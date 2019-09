Dva izmed ameriških psov v jordanskem pesjaku. Foto: AP

Preiskava State Departmenta je odkrila, da je med letoma 2008 in 2016 zaradi različnih zdravstvenih težav poginilo najmanj deset takih psov. In tudi tisti, ki preživijo, močno trpijo zaradi slabih razmer, kot so neprimerni pesjaki, slaba higiena in čezmerno delo.

Preiskavi so priložili tudi fotografije, ki kažejo shirane pse z ušesi, polnimi rejenih klopov. Ponekod niti pasjih skled nimajo, ampak jim hrano mečejo kar na tla, poroča CNN.

Jordanija ima 61 psov vohljačev. Foto: AP

ZDA v sklopu svojega protiterorističnega programa že več kot 20 let pošiljajo pse za iskanje bomb in druge posebej usposobljene pse svojim zaveznicam.

In čeprav so porabili "na milijone dolarjev" za usposabljanje in transport psov, predstavnikom State Departmenta ni uspelo zagotoviti, da bo zanje poskrbljeno, navaja poročilo.

To še poudarja, da je bil velik dejavnik pri slabem ravnanju s psi ohlapna regulacija State Departmenta in manko konkretnih pravil.

Največ psov v Jordanijo

State Department preiskovalcem tudi ni uspel priskrbeti natančnih podatkov za pse v drugih partnerskih državah, poleg tega pa najpogosteje tudi nimajo z njimi sklenjenih nobenih pisnih dogovorov glede skrbi za pse.

Tudi zaradi tega imajo psi v Jordaniji toliko zdravstvenih težav. Ta država je sicer z 61 psi vohljači največja prejemnica psov v sklopu programa. Med preostalimi državami najdemo še Tajsko, Maroko, Indonezijo in Bahrajn.