Princesa Haja je hči pokojnega jordanskega kralja Huseina. Foto: Reuters

69-letni šejk Mohamed je po begu svoje žene na Instragramu objavil besno pesem, v kateri je neimenovano žensko obtožil "nezvestobe in izdaje".

45-letna princesa Haja, ki je bila rojena v Jordaniji in je polsestra tamkajšnjega kralja Abdulaha, se je šolala na uglednih britanskih srednjih šolah Bryanston in Dorset ter na univerzi v Oxfordu, se je z vladarjem Dubaja, enim izmed emiratov, ki sestavljajo Združene arabske emirate, poročila leta 2004. S tem je postala njegova šesta žena. Šejk ima s prejšnjimi ženami 23 otrok.

Nejasne okoliščine okoli vrnitve šejke Latife

Haja je že v začetku leta pobegnila v Nemčijo in tam zaprosila za azil, piše BBC, v Londonu pa je nastanjena v razkošni hiši v središču prestolnice, ki je vredna okoli 80 milijonov evrov. Tam se tudi pripravlja na sodno bitko. Viri blizu nje trdijo, da se za svoje življenje boji, potem ko je izvedela neprijetno resnico o eni izmed šejkovih hčera, šejki Latifi, ki je lani s pomočjo nekega Francoza pobegnila iz Dubaja, a so jo ob obali Indije prestregli oboroženi moški in jo odpeljali nazaj v domovino.

Šejk Mohamed Al Maktum je tudi premier in podpredsednik Združenih arabskih emiratov. Foto: Reuters

Dubajske oblasti so takrat sporočile, da je bila Latifa "zelo ranljiva", da so jo izkoristili in da so veseli, da je "znova na varnem v Dubaju". A borci za človekove pravice so že takrat opozarjali, da so jo možje na morju ugrabili in v Dubaj odpeljali proti njeni volji.

Od takrat naj bi princesa Haja izvedela še več umazanih podrobnosti o begu in vrnitvi Latife, zaradi česar so se poslabšali njeni odnosi s člani razširjene družine njenega moža, kar jo je tudi spodbudilo k begu na Otok. Njeni bližnji trdijo, da se boji, da bi tudi njo ugrabili in vrnili v Dubaj. Veleposlaništvo ZAE-ja v Londonu primera ni želelo komentirati, češ da gre za zasebno zadevo med dvema posameznikoma.

Zaplet na ravni Dubaj–London–Aman

Primer pa bi lahko povzročil tudi širši mednarodni zaplet, saj naj bi si princesa Haja želela dolgoročno ostati v Veliki Britaniji, njen mož pa bo verjetno zahteval, da naj se vrne k njemu, kar bi lahko pripeljalo do diplomatske zagate med Londonom in Dubajem. Glede na to, da je Haja po rojstvu iz Jordanije, pa bi se lahko poslabšale tudi vezi med to državo in Dubajem, česar pa si v Amanu ne morejo privoščiti, saj v Dubaju dela skoraj četrt milijona Jordancev, ki večinoma dohodke pošiljajo v domovino.