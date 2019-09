Pridobitev državljanstva bo mogoča tudi, če se prosilci ne bodo želeli odreči svojemu prvemu državljanstvu. Foto: EPA

Vodja judovske skupnosti na Dunaju Oskar Deutsch je pozdravil odločitev, ki ima po njegovih besedah zgodovinske razsežnosti. "S to odločitvijo je Avstrija izpolnila svojo zgodovinsko odgovornost," je sporočil in se zahvalil zlasti ljudski stranki (ÖVP), socialdemokratom (SPÖ) in stranki Neos, ki so sprožili pobudo za ustrezno zakonodajo. Do zdaj so bili do avstrijskega državljanstva upravičeni le preživeli holokavsta.

Predlog sprememb ustreznega zakona je v avstrijskem parlamentu maja letos vložila koalicijska vlada avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, poslanci pa so ga potrdili v četrtek.

Nova zakonodaja ne vključuje zgolj potomcev nekdanjih avstrijskih državljanov, saj velja tudi za potomce državljanov katere izmed preostalih držav, ki so bile nekdaj del avstro-ogrske monarhije, če so ti živeli v Avstriji.

Veliko zanimanja iz Združenega kraljestva

Pridobitev državljanstva bo za omenjene skupine mogoča tudi, če se prosilci ne bodo želeli odreči svojemu prvemu državljanstvu, česar Dunaj sicer običajno ne omogoča.

Med razpravo v parlamentu je bilo slišati, da so se sorodniki tistih, ki so bili pregnani iz Avstrije, že zanimali za spremembe, med njimi naj bi bilo veliko britanskih državljanov, ki morda tako iščejo rešitev glede brexita.

Novo ureditev so pozdravili tudi svobodnjaki (FPÖ), ki pa so dodali, da bi morala veljati tudi za "žrtve brexita" in Južne Tirolce. Glede njihovega dvojnega državljanstva so sicer že potekali pogovori med Dunajem in Rimom, a italijanska stran tej možnosti nasprotuje.