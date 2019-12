V BiH-u obratujejo tri izmed desetih najbolj onesnažujočih termoelektrarn v Evropi. Foto: EPA

Švicarska spletna stran AirVisual ves čas spremlja kakovost in onesnaženost zraka v mestih po svetu. Prestolnici BiH-a sta na švicarski spletni strani AirVisual sledila mongolski Ulan Bator in kirgiški Biškek. Med zadnjimi tremi izmed 92 mest so ameriški San Francisco, japonski Kobe in finski Helsinki. Slovenskih mest ni na seznamu.

Razvrstitev mest se sicer zaradi sprotnega posodabljanja na spletni strani airvisual.com ves čas spreminja. Podatke zbirajo z 10.000 merilnih postaj po vsem svetu. Indeks kakovosti zraka AQI upošteva tudi najbolj nevarne mikrodelce, manjše od 2,5 mikrometra.

V Sarajevu so najvišji indeks AQI izmerili na območju Skenderije in ameriškega veleposlaništva, kjer je močno presegal vrednost 300. V petek je bil nekaj časa indeks za Sarajevo celo 410, navaja spletni portal BiH Klix.ba.

Zmanjšana vidljivost zaradi zračne onesnaženosti v Sarajevu. Foto: EPA

Vse elektrarne v BiH-u obratujejo na premog

Zračno onesnaženje v veliki meri povzroča bosanska energetska industrija. Vseh pet elektrarn na območju države po poročanju portala Euronews elektriko še vedno proizvaja s kurjenjem premoga. Uporaba premoga v kombinaciji z zastarelo tehnologijo, iz rudnika Banovići denimo premog še vedno vozijo vlaki s parnimi lokomotivami, je škodljiva tako za zdravje lokalnih prebivalcev kot okolje.

Eno izmed najbolj onesnaženih mest zaradi termoelektrarne, težke industrije ter uporabe premoga za ogrevanje je tudi Tuzla, kjer zračna onesnaženost kar za šestkrat presega priporočeno raven Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Termoelektrarna v Tuzli proizvede največ mikrodelcev s premerom, manjšim od 2,5 mikrometra (PM2,5). Delci PM2,5 in PM10 onesnažujejo zrak, zaradi možnosti absorpcije strupenih snovi, kot so sulfati, nitrati in kovine, pa so tudi nevarni za zdravje.

Elektrarna v Tuzli proizvede največ mikrodelcev, ki so nevarni za zdravje ljudi. Foto: EPA

Zaradi zračnega onesnaženja več bolezni

"Pepel iz elektrarne odlagajo na prostem, v umetno jezero, brez zaščite pred onesnaževanjem zraka in tal. V sušnem obdobju voda izhlapi, prah, poln težkih kovin, pa veter odnese naravnost v mesto," za Euronews pojasnjuje lokalni aktivist Goran Stojak.

Nacionalni center za ekologijo in energijo opozarja, da se je zaradi zračnega onesnaženja povečalo število rakavih obolenj. Mikrodelci so po navedbah Bankwatcha odgovorni za petino primerov pljučnega raka, tretjino možganskih kapi, 17 odstotkov oz. 136 primerov prezgodnjih smrti ter četrtino oz. 160 primerov bronhitisa pri otrocih.

Vendar zaradi dobičkonosnosti energetske politike – BiH je ob bogatih zalogah premoga edina izvoznica električne energije na Balkanu – lokalna politika ne kaže interesa za energetske reforme.

"Energetski sektor dobiva velike državne subvencije, s katerimi kompenzirajo izgube rudnikov in umetno ohranjajo nizko ceno električne energije," pojasnjuje profesor z univerze v Zenici Samir Lemeš, ki opozarja tudi na koruptivne prakse: "Politične stranke nadzorujejo industrijo in na vodstvene položaje imenujejo svoje privržence, hkrati pa zaposlitvene priložnosti nudijo svojim članom."

V Sarajevu nekateri ob slabi kakovosti zraka uporabljajo maske. Foto: EPA

Načrti za gradnjo nove elektrarne BiH oddaljujejo od zelenih ciljev

Odvisnost BiH-a od premoga je tudi ena izmed tem na podnebni konferenci Združenih narodov v Madridu, saj državi ne bo uspelo doseči ciljev o zmanjšanju zračnih emisij. BiH se trenutno zadolžuje, da bo zgradila novo termoelektrarno. "Paradoksalno bodo te investicije poplačane šele v daljni prihodnosti, ko bi BiH lahko že postala članica Evropske unije," opozarja Denis Žisko, projektni vodja pri nacionalnem bosanskem centru za ekologijo in energijo.

Država pa bo do takrat že prisiljena zapreti elektrarne, saj je zmanjšanje ogljičnega onesnaženja eden izmed pogojev za pristopanje k Uniji.

Nekdanji predstavnik BiH-a pri Združenih narodih ob tem poudarja, da se mora v državi za opuščanje premoga spremeniti predvsem miselnost, saj ima država dovolj različnih alternativnih naravnih virov, še poroča Euronews.