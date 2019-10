Tovornjak bi lahko bil del konvoja treh tovornjakov z okoli 100 ljudmi, poroča BBC. Foto: EPA

V petek je policija voznika tovornjaka, v katerem so našli 39 trupel, obtožila 39-kratnega uboja in sodelovanja pri tihotapljenju ljudi ter nezakonitih migracijah in pranja denarja. Trojico osumljencev so proti plačilu varščine izpustili na prostost.

25-letni voznik tovornjaka Maurice Robinson iz Severne Irske bo v ponedeljek zaslišan na sodišču v Chelmsfordu blizu Essexa. 46-letnega Severnoirca, ki so ga aretirali na londonskem letališču, ter 38-letna Joanno in Thomasa Maherja iz kraja Warrington, so po plačilu varščine izpustili na prostost. Irska policija je v Dublinu v petek aretirala mlajšega moškega, ki ostaja v priporu.

Policija v Essexu je po odkritju trupel v sredo sprva sporočila, da gre za kitajske državljane. Vendar je nato najmanj 13 družin iz osrednjega Vietnama in lokalna skupnost Vietnamcev v Združenem kraljestvu sporočilo, da pogrešajo okoli 20 ljudi, ki naj bi se v času odkritja trupel podali na pot proti Združenemu kraljestvu. Do zdaj je bilo več neuradnih potrditev, da so med mrtvimi tudi Vietnamci, britanska policija pa sporoča, da o identiteti žrtev nočejo ugibati.

Identifikacija trupel poteka, vendar so imele žrtve po navedbah policije pri sebi "zelo malo" osebnih dokumentov, zaradi česar se zanašajo na prstne odtise, DNK in telesne posebnosti, kot so tetovaže ali brazgotine. V procesu identifikacije sodeluje tudi policija v Vietnamu, ki jemlje vzorce DNK družinskim članom pogrešanih, poroča Reuters.

Najmlajša žrtev naj bi bila stara 19 let

19-letna Pham Thi Tra Mi naj bi bila najmlajša žrtev. Foto: Reuters

26-letna Pham Thi Tra Mi je v času prevoza hladilne prikolice iz Belgije v britanski Purfleet družini pisala zadnje sporočilo: "Zelo mi je žal, mama in oče, moja pot v tujo deželo je spodletela. Umiram, ne morem dihati. Zelo vaju imam rada. Mama, oprosti." Na poti v Združeno kraljestvo je bil tudi 20-letni Ngujen Dinh Luong ter 21-letna Tran Thi Tho, katere prijatelj iz Glasgowa je za BBC dejal, da bi jo moral srečati po prihodu na Otok. Najmlajša med 39 žrtvami naj bi bila 19-letna Bui Thi Nhung, za katero so svojci v Vietnamu izgubili vsako sled.

Vietnamski premier odredil preiskavo

Vietnamski premier Ngujen Šuan Phuc je medtem odredil preiskavo o tihotapljenju državljanov v tujino. "Morate raziskati in najti primere vietnamskih državljanov, ki so jih nezakonito prepeljali v tuje države, in resno obravnavati te kršitve," je dejal. Vietnamska policija je v revni provinci Ha Tinh po navedbah BBC-ja odprla preiskavo o trditvah vietnamskih družin o pogrešanih. Premier je še pozval vietnamsko veleposlaništvo v Združenem kraljestvu, naj sodeluje z britansko policijo in pomaga pri identifikaciji žrtev.