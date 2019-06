Predstavnik policije Ale Siljdedić je sporočil, da so ranjene že prepeljali v bolnišnico in da bodo gasilci ogenj kmalu pogasili.

Na družbenih omrežjih so se pojavili videoposnetki, na katerih je vidno, kako ljudje skačejo skozi okna in se poskušajo rešiti.

Policija še ni ugotovila vzroka požara. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja portal Klix, naj bi šlo za človeško malomarnost.

Zaprtje centrov

Lani je v BiH vstopilo okoli 25.000 prebežnikov iz Azije in Afrike, letos pa 6.000. Od tega so jih 3.500 nastanili v tranzitnih centrih, večinoma v Bihaću in Veliki Kladuši, kjer so nastanitvene kapacitete presežene.

Lokalne oblasti so zato zahtevale zaprtje treh centrov in preselitev stanovalcev.