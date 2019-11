Ciprska vlada je med leti 2013 in 2018 podelila 4.000 zlatih potnih listov. Foto: Reuters

Ciprska vlada se je za odvzem spornih državljanstev odločila zaradi ogorčenja nad podelitvijo potnih listov predstavnikom kamboške vlade in družini kamboškega premierja Hun Sena.

Nikozija se je znašla pod pritiskom, ko je Reuters prejšnji mesec razkril, da so ciprsko državljanstvo med leti 2016 in 2017 dobili številni kamboški vplivneži. Med njimi je tudi šef kamboške policije Neth Savoeun, čigar sile preganjajo Hun Senove politične nasprotnike in nasilno zatirajo protivladne proteste.

Premier Kambodže, kjer 70 odstotkov prebivalstva živi z manj kot tremi dolarji na dan, je doslej zanikal, da bi njegovi tesni sodelavci in družina dobili ciprske potne liste.

Oglaševalske agencije z letaki privabljajo investitorje. Foto: Reuters

Ciprski časnik Politis je ta teden poročal, da je ciprski potni list dobil tudi malezijski poslovnež Jho Low, ki je kupil luksuzno vilo v cirskem letovišču Ajia Napa. Low je obtožen, da je bil eden glavnih pri kraji več milijard dolarjev iz malezijskega državnega investicijskega sklada. Poslovnež obtožbe zavrača, kje je trenutno, pa ni znano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Cirpska vlada je v sredo po štiriurnem zasedanju odločila, da bodo 26 ljudem odvzeli zlate potne liste. Imen niso navedli, vendar so ciprski viri za Guardian sporočili, da je med njimi devet Rusov, osem Kambodžijcev, pet Kitajcev, dva Kenijca ter Malezijec in Iranec.

Notranji minister priznava napake

Notranji minister Petrides je priznal, da so napravili napake in da nadzor nad podeljevanjem ni bil dovolj strog. "Napaka je bila, da nismo imeli meril, na primer, za osebe z visokim tveganjem," je dejal Petrides in zagotovil, da se bo vlada odslej strogo držala novih pogojev za državljanstvo, ki so jih zaostrili februarja letos.

Ciper je začel ponujati državljanstvo v zameno za naložbe po gospodarski krizi leta 2013. Investitorji so potni list Cipra in s tem pravico do brezvizumskega potovanja po Evropski uniji pridobili za dva milijona evrov vreden vložek. Na ta način je na otok priteklo več milijard evrov investicij.

Kljub opozorilom EU-ja podelili 4.000 zlatih potnih listov

V prvih petih letih je ciprska vlada odobrila državljanstvo 1.864 posameznikom, skupaj z njihovimi družinskimi člani pa so podelili 3.200 državljanstev. Danes naj bi zlate potne liste imelo okoli 4.000 ljudi.

Evropska unija je od Cipra že dalj časa zahtevala, naj prenovi program, po katerem je podeljeval državljanstvo v zameno za investicije. V Bruslju so opozarjali, da bi se lahko s pomočjo programa v unijo vtihotapile organizirane kriminalne združbe.