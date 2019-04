Truplo so našli v kovčku, odvrženem v jezero nedaleč od Nikozije. Foto: Reuters

To je že četrto truplo, ki so ga našli v sklopu preiskave prvega primera serijskega morilca na tem otoku. 35-letni vojaški častnik iz grškega dela Cipra je že priznal umore sedmih žensk in deklic, vseh tujk.

Zadnje truplo so odkrili v umetnem jezeru v vasi Mitsero, 32 kilometrov zahodno od prestolnice Nikozija, poroča BBC.

Policija je preiskovala območje, potem ko je osumljenec preiskovalcem povedal, da je trupla treh žrtev stlačil v kovčke in jih odvrgel v toksično rdeče jezero, ki je del opuščenega rudnika bakra. Identiteto žrtve še ugotavljajo s pomočjo DNK-analize.

Umetno jezero, kamor je storilec odvrgel kovčke s posmrtnimi ostanki žrtev. Foto: Reuters

Da je na Cipru na delu serijski morilec, je prišlo na dan na začetku meseca, ko so v poplavljenem jašku blizu jezera našli posmrtne ostanke 38-letne Filipinke Marry Rose Tiburcio. Odkritje je sprožilo preiskavo umora, ki je privedla do aretacije omenjenega častnika.

Umoril tudi dve deklici?

Truplo druge žrtve, 28-letne Arian Palanas Lozano, prav tako Filipinke, so odkrili v jašku nekaj dni pozneje. Osumljenec je sprva zanikal umor še tretje Filipinke, 31-letne Maricar Valtez Arquiola, pogrešane od leta 2017, a je nato svojo zgodbo spremenil in priznal umore sedmih žensk in deklic, ki jih je umoril v zadnjih treh letih.

Po aretaciji je osumljenec preiskovalce usmeril do vodnjaka na vojaškem strelišču, kjer so našli še truplo neznane ženske nepalskega ali indijskega rodu.

Na oblasti letijo kritike, da niso storile dovolj, da bi pogrešane našle, ker so bile vse tujke. Foto: Reuters

Med žrtvami naj bi bile tudi šestletna hčerka Tiburciove in Romunka s svojo mlado hčerko, pogrešani od leta 2016.

"Brezbrižnost brez primere"

Na oblasti zdaj letijo očitki, da niso storile dovolj, da bi primere pogrešanih žensk dovolj temeljito preiskali, ker je šlo za tuje državljanke. Glavna opozicijska stranka je pozvala k odstopu načelnika policije in pravosodnega ministra.

"Izkazana je bila brezbrižnost brez primere zgolj zato, ker te ženske niso bile rojene Ciprčanke, ampak so prihajale iz tujih držav," je povedal vodja stranke AKEL Andros Kyprianou.

Doros Polycarpou, direktor Kise, podporne skupine za prebežnike in begunce, pa je za Reuters povedal, da Ciper vodi "sistem dveh razredov", po katerem "nekateri Neciprčani ne uživajo istih pravic kot domačini".

Policija se brani, da jim restriktivni pravni okvir omejuje preverjanje stvari, kot so telefonski klici, če za to nimajo sodnega naloga, ta pa se izda zgolj, če se sumi, da je bil zagrešen hujši zločin. So pa še dodali, da so pripravljeni izpeljati interno preiskavo, ali so se primeri omenjenih pogrešanih vodili ustrezno.