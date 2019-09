Jacques Chirac je Francijo vodil 12 let. Foto: Reuters

Parižani in prebivalci iz drugih delov države so se pred vojaško bolnišnico, ki je tradicionalno mesto slovesa za velike francoske državnike ali pomembne vojaške in druge osebnosti, začeli zbirati že več ur pred začetkom slovesnosti. V žalno knjigo, ki je odprta v predsedniški palači, se je do sobote vpisalo okoli 5.000 ljudi.

Slovo od Chiraca se bo nadaljevalo v ponedeljek, ko bodo imeli v Franciji tudi nacionalni dan žalovanja. Osrednja spominska slovesnost bo potekala v pariški cerkvi Saint-Sulpice, ki jo po požaru katedrale Notre-Dame uporabljajo za glavne verske slovesnosti v francoski prestolnici. Mašo bo daroval pariški nadškof Michel Aupetit, udeležili pa se je bodo tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in več nekdanjih predsednikov Francije. Prihod je napovedalo okoli 30 voditeljev drugih držav, med drugim ruski predsednik Vladimir Putin, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in madžarski premier Viktor Orban. Med njimi bo tudi slovenski predsednik Borut Pahor.

Prišlo bo tudi več nekdanjih voditeljev evropskih držav, ki so države oziroma vlade vodili v času, ko je bil Chirac francoski predsednik, med drugim nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder in nekdanji španski premier Jose Luis Rodriguez Zapatero.

Pogreb v družinskem krogu

V ponedeljek ob 15.00 je po vsej Franciji predvidena minuta molka. Obstal naj bi promet, vsaj javni, pa tudi sicer naj bi se življenje v državi v spomin na nekdanjega predsednika ustavilo.

Chiraca, ki je položaj francoskega predsednika zasedal med letoma 1995 in 2007, bodo nato pokopali na zasebni pogrebni slovesnosti na pokopališču Montparnasse. V grob ga bodo položili poleg njegove hčerke Laurence, ki je umrla leta 2016.