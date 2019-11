"Stranka Brexit ne bo tekmovala za 317 sedežev, ki so jih osvojili konservativci na zadnjih volitvah," je dejal Farage v okviru kampanje na severovzhodu Anglije.

Nigel Farage med predvolilno kampanjo na jugu Walesa. Foto: EPA

Farage je pred tem napovedoval, da bodo imeli na predčasnih volitvah 12. decembra okoli 600 poslanskih kandidatov, če se premier Boris Johnson ne bo odrekel pogojem izstopa iz Evropske unije, o katerih se je dogovoril z Brusljem. Po oceni Faragea to namreč ne bi bil pravi brexit. A je Johnson zavrnil njegov poziv, Farage pa je sedaj le popustil in na volitvah napovedal boj predvsem laburistom.

Farage: Imamo zavezništvo izstopa

"Na nek način imamo sedaj zavezništvo izstopa, ki smo ga sklenili enostransko," je dodal vodilni zagovornik brexita. Stranka Brexit se bo boju za sedeže osredotočila tudi na vse druge stranke, ki zagovarjajo obstoj v EU, med njimi liberalne demokrate in Zelene.

Johnson je na Twitterju pozdravil Farageovo napoved, saj je s to odločitvijo prepoznal, da je ponovna blokada v parlamentu največja grožnja brexitu. "Konservativci potrebujejo le še devet sedežev, da osvojijo večino in zapustijo [EU] z dogovorom do konca januarja," je pisalo v izjavi konservativcev.

Ankete konservativcem napovedujejo med 34 in 42 odstotki

Odločitev stranke Brexit bi lahko številčno okrepila glasove konservativcev, ki jim ankete napovedujejo med 34 in 42 odstotki glasov na predčasnih parlamentarnih volitvah, kar bi lahko bilo dovolj za večino. Na zadnjih volitvah leta 2017 so osvojili 317 od 650 sedežev, a so konservativci mandat zaradi prestopov in izgonov iz stranke sklenili z 298 sedeži.

Glede na ankete bi lahko sicer laburisti 12. decembra osvojili med 23 in 31 odstotkov glasov, liberalni demokrati med 12 in 20 odstotkov, stranki Brexit pa napovedujejo med pet in 13 odstotkov podpore.