V ponedeljek bo v Parizu v Les Invalides potekala državna žalna slovesnost za 13 žrtvami ponedeljkove nesreče. Slovesnosti se bo udeležil tudi predsednik Emmanuel Macron. Foto: Reuters

Načelnik vrhovnega poveljstva francoske vojske general Francois Lecointre je v pogovoru za Radio France International zanikal, da bi do trčenja helikopterjev prišlo zaradi streljanja ali akcije džihadistov. Trditev Islamske države, da so njeni pripadniki na območju Menake pripravili zasedo francoskemu konvoju, je označil za popolnoma neresnično.

Islamska država je predtem namreč sporočila, da je skušal na območju spopadov med pripadniki IS-ja in vojaki v konvoju pristati helikopter francoske vojske, ki se je zaradi streljanja skušal umakniti in je trčil v drug helikopter.

Francoska vojska to zanika. "Res je, da je prišlo do trčenja med zelo kompleksno bojno operacijo, za katero je potrebno zelo natančno usklajevanje," je pojasnil Lecointre. Poudaril pa je, da džihadisti niso izvedli napada, medtem ko so jim sledili blizu meje z Burkino Faso in Nigrom. "Francoska vojska govori resnico: to dolgujemo našim vojakom in družinam naših mrtvih kolegov," je dodal načelnik generalštaba. Povedal je še, da črni skrinjici helikopterjev analizirajo, da bi dobili natančne podatke o tem, kaj se je zgodilo.

Ponedeljkova nesreča je ena najhujših, ki jo je doživela francoska vojska. V napadu na francoski štab Drakkar v Bejrutu leta 1983 je bilo ubitih 58 ljudi.