Španska vojaška ladja Tornado. Foto: Reuters

Španska patruljna ladja Tornado je dvema britanskima tovornima ladjama Ivor Accord in Great Victory ukazala, "naj zapustita španske ozemeljske vode". Na zvočnem posnetku se nato zasliši začuden odziv radijskega operaterja ene izmed ladij: "Mi smo zasidrani. Preverjamo, ali govorite naši ladji." Španska patrulja je ponovila ukaz, naj zapustijo španske vode, posnetek opisuje RT.

Upravitelj pristanišča na vzhodni strani Gibraltarja je ladjama naročil, naj ostaneta na mestu. Na kraj dogajanje so prispela plovila britanske kraljeve mornarice. Nato je španska ladja s posadko in z nezakritim orožjem počasi odplula.

Zadnja v vrsti sicer pogostih napetosti med britanskimi in španskimi plovili pri Gibraltarju se je zgodila dober mesec pred napovedanim britanskim izstopom iz Evropske unije.

Gibraltar je vse od leta 1713, ko ga je Španija z utrechtsko pogodbo prepustila Veliki Britaniji, britansko čezmorsko ozemlje. Na referendumu o brexitu je sicer 96 odstotkov Gibraltarcev podprlo nadaljnje članstvo v EU-ju.

30.000 Gibraltarcev nestrpno pričakuje razjasnitev nejasnosti glede svobode gibanje prek kopenskih in morskih meja s Španijo, kamor številni dnevno hodijo na delo.

Gibraltar: "Neumne igre"

"Gre za neumne igre, ki jih igrajo tisti, ki ne morejo sprejeti britanske suverenosti nad vodami okoli Gibraltarja," je z izjavo po incidentu zapisal tiskovni predstavnik Gibraltarja in dodal, da nekateri ljudje v španski mornarici očitno menijo, da so nad mednarodno zakonodajo.

Velika Britanija: "Ni bilo kršitve suverenosti"

Tiskovni predstavnik britanske vlade je medtem zagotovil, da pri incidentu ni šlo za vdor na britansko območje. "Prepričani smo o svoji suverenosti nad celotnim Gibraltarjem, vključno z ozemeljskimi britansko-gibraltarskimi vodami. Vsi vdori so kršitev suverenosti, ni pa kršitev suverenosti grožnja vdora," je dejal.

Britanski obrambni minister William Williamson je ob tem poudaril, da bo Združeno kraljestvo vedno branilo suverene interese na Gibraltarju.

Španske oblasti se na dogodek še niso odzvale.

Španija ima pravico veta na dogovore med EU-jem in Londonom za Gibraltar

Španija si je sicer v pogajanjih zagotovila pravico, da noben dogovor med EU-jem in Združenim kraljestvom ne more veljati za Gibraltar brez dogovora med Španijo in Veliko Britanijo. Španski premier Pedro Sanchez je novembra ob sprejemu dogovora o brexitu dejal, da si bo Španija prizadevala za deljeno suverenost z Veliko Britanijo nad Gibraltarjem po britanskem odhodu.