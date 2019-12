"Ne borim se za fotelj v predsedniški palači, saj sem bila na terenu in odpirala vrata gospodarstvu," je v oddaji televizije N1 dejala kandidatka vladajoče stranke HDZ. Foto: Reuters

Uredništvo televizije je na spletni strani pojasnilo, da do zgodnjih jutranjih ur niso prejeli uradnega odgovora na vabilo od nobenega izmed kandidatov, vendar se je nato Grabar-Kitarovićeva vendarle pojavila na televiziji, zato so posneli oddajo samo z njo.

Trenutna predsednica je spregovorila o svojih dosedanjih dosežkih. "Ne vidim se toliko kot političarko, temveč kot državnico. Več se ukvarjam z diplomacijo. V teh situacijah sem bila zmeraj med ljudmi, kot sem tudi obljubljala. Tudi zdaj se ne borim za fotelj na Pantovčku, ker sem v njem zelo malo sedela, temveč sem bila na terenu in odpirala vrata našemu gospodarstvu," je dejala Grabar-Kitarovićeva.

"Seveda nimam izvršne oblasti, medtem ko jo je Milanović nekoč imel in zadolžil državo za 70 milijard kun," se je obregnila tudi ob protikandidata iz opozicijske stranke SDP, katerega stol je na soočenju ostal prazen. Vodja njegove kampanje je pozneje za N1 pojasnil, da so imeli za ta dan že napovedano zborovanje z več tisoč privrženci, ki ga Milanović ni hotel izpustiti.

Med drugim se je v pogovoru še zavzela za pomladitev hrvaške obvečevalne službe, saj se na kibernetskem področju pojavljajo vse večje grožnje. "Potrebujemo hekerje. Tudi nekatere druge države zaposlujejo ljudi, ki so storili manjša kazniva dejanja," je dejala Grabar-Kitarovićeva.

Poziv h glasovanju za številko Milanovića

Milanović se na soočenju sploh ni pojavil. Njegovi privrženci pa so opazili napako Grabar-Kitarovićeve in jo ponesli na družbena omrežja. Foto: Reuters

Ob koncu pogovora si je predsednica v duhu dosedanje predvolilne kampanje privoščila novo nevšečnost, ko je volivce pozvala, naj obkrožijo številko protikandidata Milanovića: "Dragi volivci, pozivam vas, da pridete na volitve 5. januarja in daste glas za Hrvaško, ki bo nadaljevala proces rasti in razvoja, za Hrvaško, ki zna in zmore bolje. Za Hrvaško, ki je ponosna na svoje vrednote, ki nima manjvrednostnega kompleksa v svetu, temveč je enakopraven sogovornik. Pozivam vas, da na glasovnici obkrožite številko ena".

Na glasovnici v drugem krogu volitev pa bo pod številko ena Zoran Milanović, saj vrstni red na glasovnici drugi krog volitev določa število glasov v prvem krogu. Pred tednom dni je Milanović dobil 29,5 odstotka podpore, Grabar-Kitarovićeva pa 26,7 odstotka.

"Škoro je bil na isti strani kot jaz"

Tretjeuvrščeni Miroslav Škoro je v tesni tekmi prejel 24,5 odstotka glasov, zato bodo po pisanju hrvaških medijev za zmago v drugem krogu odločilni prav glasovi njegovih volivcev. Grabar-Kitarovićevi je v oddaji povedala, da doslej ni posebej nagovarjala njegovih volivcev. "Škoro je bil na isti strani kot jaz. Tudi druge kandidate sem obravnavala kot sokandidate," je dejala predsednica in dodala, da je dojela sporočila volivcev, ki želijo, da se hrvaška razvija na področjih pravosodja in gospodarske rasti.