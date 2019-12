Greto, ki je iz ZDA v Španijo priplula s katamaranom, pot do Madrida pa nadaljevala z vlakom, je v prestolnici pričakala množica ljudi. Foto: Reuters

Thunbergova je postala glasnica gibanja mladih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje proti podnebnim spremembam, s svojimi protesti pred švedskim parlamentom je navdihnila globalno gibanje Petki za prihodnost, v okviru katerih mladi vsak petek zahtevajo odločnejše ukrepe za varovanje okolja.

Kot je 16-letnica dejala v razpravi v Madridu, poziv, naj mladi "špricajo" šolo in protestirajo, ni trajnostna rešitev. "Ne želimo nadaljevati. Radi bi akcijo od ljudi na oblasti," je dejala. "Ljudje trpijo in umirajo zaradi podnebnih in ekoloških izrednih razmer. Ne moremo več čakati."

V Madridu se je zbralo več tisoč protestnikov, ki so se odzvali pozivom in odšli na ulice, nosili so transparente z napisi, kot sta "brez planeta ni prihodnosti" in "politiki, Zemlja umira". Med udeleženci protestov so bili tudi aktivisti iz Čila, kjer naj bi po prvotnih načrtih potekala podnebna konferenca, a so jo zaradi protestov le mesec dni pred dogodkom odpovedali.

V Madridu se je zbralo več tisoč protestnikov, ki so od odločevalcev zahtevali odločno ukrepanje proti podnebni krizi. Foto: EPA

Ob tem je dejala, da upa, da bo dvotedenska konferenca, ki se je v ponedeljek začela v španski prestolnici, privedla do konkretnih dejanj in da se bodo svetovni voditelji začeli zavedati nujnosti okoljske krize. "Seveda ni nobene zmage, ker vse, kar želimo videti, so dejanja," je dejala 16-letnica. "Seveda smo dosegli veliko, toda če pogledate z določene točke, nismo dosegli ničesar."

V Madridu se na podnebni konferenci skoraj 200 držav pogaja o pravilih za uresničevanje pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015.

Protest mladih v Madridu